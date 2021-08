GUERRIERI: SCHWIERIGE HERAUSFORDERUNGEN ERFORDERN EIN STARKES TEAM

Der Pilot aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport möchte nach einem schwierigen Wochenende in Spanien wieder vorne angreifen.



„Es war sowohl auf als auch abseits der Strecke ein anstrengender Jahresbeginn und es hat gutgetan, sich davon zu erholen“, sagte der Honda-Pilot, der im vergangenen Jahr in Ungarn einen Doppelsieg feierte. „Das Aragon-Wochenende ist schwierig gewesen, aber dank der Entschlossenheit des Teams und von mir sind wir noch in die Punkte gefahren. Jetzt wollen wir in Ungarn wieder angreifen.“



Weiterhin fügte Guerrieri hinzu: „Wir wissen nicht, wo wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen, denn der Rückstand in Spanien war etwas rätselhaft. Aber das wollen wir hinter uns lassen. Ich möchte unbedingt meinen ersten Podiumsplatz der Saison einfahren. Es wäre fantastisch, das auf einer Strecke zu schaffen, die unserem Paket entgegenkommt.“



Für die vier Fahrer des Münnich-Motorsport-Teams ist es ein wichtiges Wochenende im WTCR. Gleichzeitig tritt das Team mit Mandie August und Teamchef René Münnich in Schweden in der FIA Rallycross-Europameisterschaft an.

WTCR DREI NEUE STRECKEN FÜR DEN KAMPF UM DEN WTCR-TITEL VOR 21 STUNDEN

WTCR EIN INTERVIEW MIT NORBERT MICHELISZ GESTERN AM 12:35