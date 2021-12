Neben einiger Rennsiege im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) gewann der von JAS Motorsport gebaute Honda Civic Type R TCR im Jahr 2021 ganze elf TCR-Titel.

Obwohl es im WTCR nicht für einen Titel gereicht hat, war der Honda in vielen anderen TCR-Rennserien rund um den Globus erfolgreich. Den jüngsten Erfolg erzielte Pepe Oriola, der am vergangenen Wochenende in der ersten Ausgabe der TCR Südamerika die Fahrermeisterschaft gewann.



Der Spanier, der im Jahr 2018 ein Rennen im WTCR für sich entscheiden konnte, erzielte am entscheidenden Rennwochenende in diesem Jahr einen ersten und einen zweiten Platz.



Mads Fischer, der TCR-Projektleiter von JAS Motorsport, sagte: „Es ist eine fantastische Leistung, auf einem völlig neuen Kontinent im ersten Anlauf einen so großen Titel zu gewinnen. Dafür möchte ich Pepe und seinem Team W2 Pro GP im Namen von JAS Motorsport herzlich gratulieren. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit unserer Kundenteams und auch wie unsere talentierten Mitarbeiter bei JAS ihnen dabei geholfen haben, elf TCR-Titel und 49 Rennsiege mit dem Honda Civic Type R TCR auf der ganzen Welt einzufahren. Außerdem erzielte der ältere FK2 Civic, den wir weiterhin unterstützen, ebenfalls einige Erfolge. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2022 und darüber hinaus noch mehr Erfolge einzufahren.“



Die Erfolgsliste des Honda Civic Type R TCR von JAS Motorsport



Erster Titel: Team Noah - Super Taikyu ST-TCR Meister



Zweiter Titel: Isidro Callejas (Brutal Fish Racing Team) - Gewinner der Rookie-Meisterschaft in der TCR Europa



Dritter Titel: Viktor Davidovski (PSS Racing Team) - Gewinner der Diamant-Meisterschaft in der TCR Europa



Vierter Titel: Ruben Volt (ALM Honda Racing) - Gewinner der Michelin-Trophäe in der TCR Italien



Fünfter Titel: Kasper H Jensen (Massive Motorsport) – Gewinner der Fahrermeisterschaft in der TCR Dänemark



Sechster Titel: Mike Halder (Halder Motorsport) – Gewinner der Fahrermeisterschaft in der TCR Spanien



Siebter Titel: Halder Motorsport – Gewinner der Teammeisterschaft in der TCR Spanien



Achter Titel: Mike Halder (Halder Motorsport) – Gewinner der Fahrermeisterschaft in der TCR Iberico



Neunter Titel: Halder Motorsport – Gewinn der Teammeisterschaft in der TCR Iberico



Zehnter Titel: W2 Pro GP – Gewinner der Teammeisterschaft in der TCR Südamerika



Elfter Titel: Pepe Oriola (W2 Pro GP) – Gewinner der Fahrermeisterschaft in der TCR Südamerika

