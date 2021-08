Eigentlich hätte Rob Huff das zweite Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Ungarn von der Poleposition aus starten sollen. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse für den Briten und sein ungarisches Team Zengő Motorsport.

Huffs CUPRA Leon Competición erlitt im ersten Rennen auf der vorderen linken Seite einen Aufhängungsschaden. Um diesen zu reparieren, standen dem Team nur 15 Minuten zur Verfügung. Zu wenig, weshalb Huff gezwungen war, das Rennen aus der Boxengasse zu starten. Alle Hoffnungen auf einem Heimsieg für das Team Zengő Motorsport waren damit frühzeitig gestorben.



„Es ist natürlich schade, dass es nicht so ausgegangen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Dennoch war es ein positives Wochenende. Das Auto war fantastisch im Qualifying. Außerdem habe ich an diesem Wochenende viel darüber gelernt, wie ich die maximale Pace aus den Goodyear-Reifen herausholen kann, der anders ist als die Reifen, die wir bisher hatten.“



„Leider ist mir im ersten Rennen ein Fehler unterlaufen. Dafür stehe ich gerade. Eigentlich wollte ich in diesem Rennen sicherstellen, dass dem Auto nichts passiert. Am Start überholte ich zwei Fahrer und ich hatte ein paar enge Zweikämpfe mit Norbert Michelisz.“



„Dann traf ich den Reifenstapel, was ausreichte, um die Aufhängung zu zerstören. Der entstandene Schaden war zu groß, um ihn rechtzeitig reparieren und das Auto auf die Poleposition stellen zu können. Wir hätten für die Reparatur 15 Sekunden mehr benötigt. “



„Also starteten wir im zweiten Rennen aus der Boxengasse. Dafür das die Geometrie des Autos nicht perfekt war, hatten wir eine starke Pace. Wir hatten fünf bis sechs Sekunden Rückstand und weil wir das Auto nicht rechtzeitig fertig bekommen haben, bekamen wir noch eine Durchfahrtsstrafe, die uns weitere 30 Sekunden Zeit gekostet hat. Das Auto fühlte sich dennoch fantastisch an, weshalb wir das Feld einholen und noch ein paar Autos überholen konnten.“



„Außerdem habe ich jetzt das Gefühl, den Schlüssel für das Qualifying gefunden zu haben. Es ist positiv zu wissen, dass wir an diesem Wochenende die maximale Pace herausgeholt haben. Der Hungaroring liegt in der Heimat von Zengõ Motorsport. Mit meiner Polezeit habe einen Rundenrekord für das Team und den CUPRA Leon Competición im WTCR aufgestellt.“



„Wir gehen jetzt zuversichtlich in die Sommerpause und hoffen auf eine gute zweite Saisonhälfte ab Most.“

