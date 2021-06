Rob Huff erwartet bei seiner Rückkehr in den FIA-Tourenwagen-Weltcup (WTCR) auf der Nürburgring-Nordschleife an diesem Samstag "großartiges Racing".

Der WTCC-Champion des Jahres 2012 feiert sein WTCR-Comeback, nachdem er in der Saison 2020 nicht an den Start gegangen war. Er wird einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten CUPRA Leon Competicion für das ungarische Top-Team Zengo Motorsport pilotieren.



"Der Nürburgring ist eine fantastische Strecke, sie hat über die Jahre einige der besten Rennen geboten, die wir in der Tourenwagen-WM je gesehen haben", sagt der Brite. "Hier finden jedes Jahr einige der spannendsten und aufregendsten Rennen statt. Es ist eine der Strecken, die auch die Fahrer wirklich begeistert. Wir haben auf der Döttinger Höhe die Möglichkeit, riesige Windschatten zu haben, und wir haben über die Jahre einige wunderbare Überholmanöver gesehen.



"Aber die Strecke ist sehr anspruchsvoll, nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Autos. Sie erfordert ein ganz anderes Set-up als das, was wir normalerweise für einen Tourenwagen mit Frontantrieb verwenden. Es wird auch an diesem Wochenende einige tolle Rennen geben."

