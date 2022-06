Yvan Muller glaubt, dass ein Sieg am Wochenende beim WTCR-Rennen von Ungarn eine realistische Aussicht für ihn ist.

Bevor die damalige FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) zur Saison 2018 in den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) umgewandelt wurde, war Yvan Muller schon ein viermaliger Sieger auf dem Hungaroring nahe Budapest. Seine Siege in den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2014 zeichnen ihn als Spezialisten für die ungarische Rennstrecke aus.

Ad

Obwohl er seitdem nicht mehr auf dem Hungaroring gewonnen hat, zählt Muller am Steuer seines Goodyear-bereiften Lynk & Co 03 TCR zu den Favoriten beim bevorstehenden WTCR-Rennen von Ungarn.

WTCR Tassi im WTCR 2022: „Nie zuvor im Winter so hart trainiert“ für den Titelkampf VOR 16 STUNDEN

"Unser Auto ist überall gut und wir sind in der Lage, auf dem Podium zu stehen und wahrscheinlich nicht weit vom Sieg entfernt zu sein. Aber das hängt von den Temperaturen ab. Die zu erwartenden heißen Bedingungen sind immer kompliziert für die Reifen, für die Bremsen und natürlich für den Fahrer. Generell wird das Auto stärker beansprucht", sagt Muller.

"Es wäre schön, ein gutes Ergebnis zu erzielen, denn im Moment liegen wir nicht an der Spitze, sondern ziemlich viele Punkte hinter den Hondas und auch hinter den Hyundais", so der Routinier in Diensten von Lynk & Co. Cyan Racing.

WTCR Auffrischung: Das WTCR-Rennformat VOR 16 STUNDEN