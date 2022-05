Seit er im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2018 einen Einsatz als Wildcard-Fahrer absolvierte, träumte Dániel Nagy davon, ein Stammcockpit im WTCR zu erhalten. In der fünften Saison der Königsklasse des Tourenwagensports geht dieser Traum nun in Erfüllung.

Dabei tritt er wieder für das Team Zengő Motorsport, welches ihn bereits als Teenager 2016 zu seinem ersten Einsatz in einer Tourenwagen-Weltmeisterschaft verholfen hat. Sein Debüt als WTCR-Stammfahrer feiert er nun am kommenden Wochenende (7./8. Mai) in Frankreich am Steuer eines mit Goodyear-Reifen ausgestatteten CUPRA Leon Competición. Dabei wird er an der Seite von Rob Huff, dem Tourenwagen-Weltmeister von 2012, fahren. Kein Wunder also, dass Nágy optimistisch in die Saison geht. Doch bevor es so weit ist, hat der Ungar noch einige Gedanken mit der Öffentlichkeit geteilt.



Wie er erfahren hat, dass er ein Cockpit bei Zengő Motorsport erhält



„Ich habe in den letzten Jahren auf die Chance gewartet, eine volle Saison im WTCR bestreiten zu können. Doch leider wurde ich immer enttäuscht, weswegen ich mir gesagt habe, wenn sich dieses Jahr keine Gelegenheit auftut, werde ich es nicht weiterversuchen. Dann erhielte ich einen Anruf von meinem guten Freund, Zoltán Zengő, der mich fragte, ob ich mich seinem Team und Rob Huff anschließen würde, um seinen Traum, ungarische Ingenieure und junge Fahrer an die Weltspitze im Tourenwagensport zu bringen, fortzusetzen und ich sagte ja.“



Welche Fortschritte er in den letzten Jahren gemacht hat



„Ich würde sagen, ich habe mich in verschiedenen Bereichen verbessert: Ich habe jetzt ein besseres Verständnis für das Fahrverhalten des Autos, wie ich näher an das Limit und teilweise auch darüber hinauskomme und auch mein Grundspeed hat sich verbessert.“



Über einen nahezu perfekten Lehrer



„Rob war immer nett zu mir, auch als ich in der WTCC in einem alten Auto nur hinterherfuhr. Er ist eine große Hilfe und es ist eine wunderbare Chance, von einer Tourenwagen-Legende wie ihm zu lernen. Das bedeutet mir sehr viel und wird mir hoffentlich helfen, meine Lernkurve fortzusetzen, die wir vor ein paar Jahren begonnen haben.“



Über seine Ziele im WTCR



„Ich hatte keine Lust mehr hinterherzufahren und als Zoltán mich anrief, habe ich damit begonnen, mir Gedanken zu machen, wie wir es in diesem Jahr mit den großen Teams, die viel getestet und die Weltklasse-Fahrer im Auto sitzen haben, aufnehmen können. Ich möchte alles dafür tun, sicherzustellen, öfters auf das Podium zu kommen. Aber mein Hauptziel ist es, mindestens ein Rennen in der Königsklasse des Tourenwagensports zu gewinnen. Es wäre etwas ganz Besonderes, wenn ich ein paar Jahren auf die Frage: „Was hast du im Motorsport erreicht?“, antworten könnte: „Ich habe ein Rennen in einer Weltmeisterschaft gewonnen.““



Über die Herausforderung in der kommenden Saison



„Motorsport ist nie einfach, und sicherlich müssen wir am Anfang vorsichtig sein, um das Auto, die Reifen und einige der Rennstrecken besser kennen zu lernen. Immerhin bin ich über ein Jahr lang keine TCR-Autos gefahren. Wir müssen also viel investieren, um den Speed und die nötige Konstanz aufzubauen. Ich hoffe, dass meine Erfahrungen mir dabei helfen können. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich mich seit dem Beginn meiner Karriere in vielen Bereichen verbessert habe.“

Ad

WTCR COUNTDOWN FÜR WTCR’S HIGH FIVE MIT GILLES MAGNUS 29. April 2022|2022 Der 22-jährige Gilles Magnus VOR EINEM TAG

WTCR RENNVORSCHAU: SAISONAUFTAKT AUF DEM STADTKURS VON PAU GESTERN AM 10:16