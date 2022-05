Kein anderer Fahrer hat mehr Rennen im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) gewonnen als Esteban Guerrieri. In der fünften WTCR-Saison, die am kommenden Wochenende (7./8. Mai) mit dem Rennwochenende in Frankreich beginnt, soll dann auch der erste Weltmeistertitel her.

In den vergangenen vier Jahren konnte sich der 37-jährige Argentinier trotz zehn Rennsiegen nie zum "König" des WTCR krönen. Doch Guerrieri, der einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Honda Civic Type R TCR fährt, ist überzeugt davon, dass es in diesem Jahr klappen kann. Kurz vor dem Saisonstart hat er nun einige Gedanken mit der Öffentlichkeit geteilt.



Über seinen Wunsch noch besser zu werden



"Mein Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport und Honda haben ein echt starkes Gesamtpaket auf die Beine gestellt. Wir haben in den vergangenen Jahren viel gelernt und kennen das Auto nun in- und auswendig. Deswegen haben wir uns mehr Gedanken darüber gemacht, was in den vergangenen Jahren nicht einhundert-prozentig gut gelaufen ist. Dann haben wir versucht, die Sachen, auf die wir bei der Analyse gestoßen sind, während der Wintertests zu rekonstruieren und Lösungen dafür zu finden. Wir hoffen, dass wir nun besser auf die Rennen vorbereitet sind, weil genau dann zählt es. Darauf haben wir uns während der Tests konzentriert und nun gehen wir voller Erwartung in die Saison. Aber wie die ersten Rennen tatsächlich ausgehen werden, lässt sich nicht vorhersagen. "



Wie er seine Motivation aufrecht erhält



"Ich bin immer motiviert, wenn ich in den Wettkampfmodus schalte. Um die nächste Stufe zu erreichen, muss man immer alles geben und versuchen, aus der eigenen Komfortzone herauszukommen. Das habe ich in meiner DNA verinnerlicht und es zeigt sich im WTCR, beim Tennisspielen, beim Triathlon und bei meinen Laufwettbewerben. Das treibt mich an und nicht die Frage, ob das meine erste oder meine fünfte WTCR-Saison ist. Es ist mein Job, Rennen zufahren. Deshalb konzentriere ich mich nicht nur auf das Fahren, sondern auch um viele Dinge drumherum. Aber an meiner Motivation musste ich noch nie arbeiten."



Wie er seine sieglose Saison 2021 bewertet



"Jedes Rennen ist eine neue Herausforderung, doch es Teil des Sportes, dass man immer nur am letzten Ergebnis gemessen wird. Meine eigene Herausforderung an mich selbst ist es, so gut zu sein, wie es meine Erwartungshaltung vorgibt. Natürlich hätte ich 2021 gerne ein paar Rennen gewonnen, aber nach einer genaueren Betrachtung der einzelnen Rennen stellt sich heraus, es ist nicht nötig unbedingt zu gewinnen. Es kommt darauf an, konstant zu sein, nur so lässt sich der Titel gewinnen. In den Jahren davor habe ich viele Rennen gewonnen, doch auch 2021 habe ich am Ende der Saison um den Titel gekämpft und das obwohl ich nicht einmal Erster geworden bin. Für einen Sieg erhält man einfach nur die maximale Punktzahl und natürlich muss man viele Punkte sammeln, aber es gab verschiedene Gründe dafür, warum es im vergangenen Jahr nicht geklappt hat. Während der ersten beiden Wochenenden hatte ich viele Probleme und war schon weit abgeschlagen. Daraufhin habe ich mir vorgenommen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln und mich mit einem starken Wochenende zurück in den Titelkampf zu katapultieren – was mir in Most auch gelungen ist. Letztendlich muss man seine eigene Situation analysieren und dementsprechend reagieren können."



Wie es ist, nur noch zwei Autos im Grid zu haben



"Es könnte einfacher werden, ein kleines Team sein. Wir werden uns wie immer darauf konzentrieren, die maximale Leistung hervorzurufen. Aber natürlich wünsche ich auch Tiago [Monteiro] und Attila [Tassi], dass sie und ihr neues Honda-Team sofort konkurrenzfähig sind."



Über Teamkollege und Freund Néstor Girolami



"Als Néstor verpflichtet wurde, war die Idee, mit einer starken Fahrerpaarung die für Honda bestmöglichsten Ergebnisse einzufahren – was uns auch das ein oder andere Mal gelungen ist. Daran möchten wir in der kommenden Saison anknüpfen."

