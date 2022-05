Nach zwei Jahren kehrt Ma Qing Hua 2022 für die fünfte Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in die Rennserie zurück.

Doch der Chinese muss sich nicht erst an sein Auto gewöhnen. Bereits 2018 und 2019 war er einem Lynk & Co 03 TCR unterwegs und in beiden Jahren hat er auch ein Rennen gewonnen. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass sein Cyan Performance Lynk & Co in diesem Jahr mit einem dritten Fahrzeug antritt, um Hua das verdiente Cockpit neben Thed Björk und Santiago Urrutia zu ermöglichen. Nun hat der WTCR-Rückkehrer kurz vor dem Saisonstart einige Gedanken mit der Öffentlichkeit geteilt.



Über seine Rückkehr



"Aufgrund der Pandemie war es mir nicht möglich, ins Ausland zu reisen, also bin zwei Jahre lang in China Rennen gefahren. Umso mehr freut es mich, wieder in im Tourenwagen-Weltcup zurückzukehren und für Cyan Racing anzutreten, einem Team, das in der Lage ist, um den Titel zu kämpfen. Es ist eine große Ehre für mich, Teil davon zu sein und mit meinen Teamkollegen, die beide absolute Top-Piloten sind, zusammenzuarbeiten."



Über die Arbeit mit seinen Teamkollegen



"Wir sprechen sehr viel miteinander und tauschen Informationen aus. Sie sind sehr fair und es ist toll, dass sie mich an ihrer Erfahrung teilhaben lassen und mir einige gute Ratschläge für das Set-up und zum Fahrverhalten des Autos geben."



Über seine Saisonziele



"Ich war eine Weile weg und werde versuchen, mich so schnell wie möglich an das Team und an das Auto anzupassen. Doch das Team ist sehr erfahren und ich tue gut daran, mich an ihren zu orientieren. Bis zur Mitte der Saison will ich wieder voll da sein und um die vorderen Positionen mitkämpfen, denn für mich ist sehr wichtig, vorne mit dabei zu sein. Natürlich gibt es auch ein paar neue Strecken, aber ich habe bisher nie sehr lange gebraucht, diese zu verinnerlichen. So habe ich beispielsweise auf dem Moscow Raceway in der WTCC gewonnen, obwohl ich vorher noch nie dort gewesen war. Ich freue mich also darauf, in diesem Jahr auf so vielen interessanten Strecken zu fahren."



Über seine Erfahrungen mit dem Lynk & Co 03 TCR



"In den vergangenen beiden Jahren in der TCR China bin ich natürlich auch mit dem Lynk & Co gefahren. Ich kenne das Auto also schon, was definitiv ein Vorteil ist. Dennoch gibt es im WTCR einige Dinge, mit denen ich noch keine Erfahrung habe – zum Beispiel die Reifen. Das Set-up mit den Goodyear-Reifen ist ganz anders. Außerdem verwenden hier alle die Marelli-ECU, deren Bedienung völlig unterschiedlich ist, zu dem was ich kenne. Ich habe auch einige Testfahrten zu Beginn des Jahres verpasst, weil ich erst später zum Team gestoßen bin. Dennoch läuft es bis jetzt ganz gut. Ich konnte einige Tests absolvieren, brauche aber noch etwas Zeit, um das Beste aus mir herauszuholen."



Wie es ist, in Schweden zu leben



"Da es weiterhin sehr schwierig ist, zu verreisen, habe ich beschlossen, in Europa zu bleiben und mir in Göteborg ein neues Zuhause einzurichten. Schweden ist zwar komplettes Neuland für mich, aber mir gefällt es hier und ich hoffe, ich habe während der Saison etwas mehr Zeit, das Land zu entdecken."

