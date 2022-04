Nach zwei Jahren in der TCR Europa kehrt Mehdi Bennani in den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zurück. In der anstehenden fünften Saison des WTCR tritt er für das Team Comtoyou Audi Sport in einem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Audi RS 3 LMS an.

Der 38-jährige Marokkaner hat in einer langen Karriere schon einige Siege eingefahren und dabei viel Erfahrung gesammelt. Während der Vorbereitungen auf den Saisonauftakt, der vom 7. bis 8. auf dem Circuit de Pau-Ville in Frankreich ausgetragen wird, hat er einige Gedanken mit der Öffentlichkeit geteilt.



Über seine Rückkehr in den WTCR



"In der WTCC und anschließend im WTCR habe ich die meiste Zeit meiner Motorsportkarriere verbracht. Ich kenne der Serie sehr gut und bin gespannt darauf zu sehen, wo wir im Vergleich zum Rest des Feldes stehen. Nach einigen guten Jahren in der TCR Europa habe ich mir selbst die Frage gestellt: Warum sollte ich nicht nochmal in eine Rennserie mit Weltklasse-Niveau zurückkehren?"



Über seinen Wiedereinstieg bei Comtoyou



"Wir hatten zusammen ein fantastisches Jahr 2020 mit dem Gewinn der TCR Europa. In dieser Zeit habe ich viele schöne Erinnerungen gesammelt. Damals war auch die Zusammenarbeit mit Audi Sport super. Wir haben immer geschaut, wie wir gemeinsam etwas entwickeln können."



Über den Audi RS 3 LMS der zweiten Generation



"Die Basis des Autos sieht ziemlich ordentlich aus. Es unterscheidet sich sehr stark vom Vorgängermodell – aber auf eine sehr gute Art und Weise."



Über die Ziele für 2022



"Ich möchte mich so schnell wie möglich an das Auto gewöhnen, denn das Niveau im WTCR ist sehr hoch und die Rennen sehr hart. Es ist schwierig, die letzten Zehntel zu finden, die man braucht, um erfolgreich zu sein, aber ich hoffe, dass es nicht lange dauern wird, bis ich es mit dem Speed der anderen Fahrer aufnehmen und ich mit ihnen kämpfen kann. Dann werden wir sehen, welche Ergebnisse dabei herausspringen. Momentan ist es noch sehr schwierig für, genaue Ziele und Ambitionen formulieren, denn ich habe erst ein paar Stunden im Auto verbracht und die Reifen sind auch komplettes Neuland für mich. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum ersten Rennen, aber das Team hat mir alle Informationen gegeben, die sie haben, damit ich mich sehr schnell verbessern kann, denn es ist nie einfach nur Auto fahren, sondern man muss in der Lage sein, mit dem Auto am Limit zu fahren."



Welchen Eindruck seine Konkurrenten auf ihn machen



"Natürlich habe ich die Serie in den letzten beiden Jahren verfolgt. Das gesamte Fahrerfeld ist sehr stark und nach wie vor fast so, wie es war, als ich den WTCR verlassen habe. Es ist schwierig zu sagen, dass ein Fahrer langsamer ist als der andere, denn sie sind alle in der Lage, Siege einzufahren. Um am Ende gut abzuschneiden, muss man sauber fahren, konstant sein und das nötige Quäntchen Glück haben. Das Schöne am WTCR ist, dass alle Fahrer extrem nah beieinander liegen. Die Top 16 oder 17 liegen meistens innerhalb einer Sekunde. Man kann die Startaufstellung komplett umdrehen und der Typ, der im vergangenen Rennen noch auf Platz 16 lag, kann im nächsten Rennen auf der Pole stehen."

