Die fünfte Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) wird der ungarische Nationalheld Norbert Michelisz ohne seinen langjährigen Teamkollegen Gabriele Tarquini bestreiten. Dieser hat am Ende der vergangenen Saison seinen Rückzug aus dem aktiven Rennsport verkündet.

Für den 37-jährigen Michelisz bedeutet das, dass er die Führung innerhalb des Teams BRC Hyundai N Squadra Corse übernehmen muss. Bevor mit dem WTCR-Rennwochenende in Frankreich die Saison beginnt hat der "WTCR-König" von 2019 und der Fahrer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Hyundai Elantra N TCR einige Gedanken mit der Öffentlichkeit geteilt.



Über seine neue Rolle als Nummer-1-Fahrer



"Es ist ein schönes Gefühl, aber gleichzeitig auch ein bisschen seltsam. Gabriele war immer der Teamleader und mein Lehrer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Rolle genauso wie er ausfüllen kann, aber mir ist bewusst, dass ich jetzt mehr Verantwortung übernehmen muss, aber damit habe ich kein Problem. Mehr Verantwortung bedeutet auch mehr Druck und der kann bessere Leistungen aus dir herauskitzeln."



Über Gabrieles Abschied vom Team



"Er hat eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des i30 und des Elantra gespielt. Aus diesem Grund ist es auch eine große Umstellung, ihn nicht mehr im Team zu haben. Aber wir haben hier viele großartige Leute, die bereits in den vergangenen Jahren um uns herum gearbeitet haben, weswegen ich überzeugt davon bin, dass das Team auch ohne ihn in der Lage ist, die notwendigen Schritte einzuleiten. Dennoch hat er viele fahrerische und persönliche Qualitäten miteingebracht, die sich nicht so leicht kompensieren lassen."



Über den Verlust seines langjährigen Teamkollegen



"Er war der beste Teamkollege, den ich je hatte. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen und es war schön, jemanden an seiner Seite zu haben, auf den man sich verlassen kann. Dennoch waren wir auch Konkurrenten. Wenn du erfolgreich sein willst, ist der erste Schritt immer deinen Teamkollegen zu schlagen. Aber Gabriele hat immer verstanden, dass es manchmal Interessenkonflikte innerhalb des Teams geben kann und trotzdem konnte man sich offen mit ihm unterhalten."



Über seinen neuen Teamkollegen



Mikel [Azcona] ist einer der besten Fahrer des WTCR. Wir sind zwar noch nicht lange Teamkollegen, aber ich bin mir sicher, dass wir eine gute Zeit zusammen haben werden. Dennoch werden wir auch auf der Strecke gegeneinander antreten, was vielleicht zu der ein oder anderen schwierigen Situation führen könnte. Er fährt hart, aber immer fair und das weiß ich zu schätzen. Sein Alter, seine Erfahrung, sein Talent und sein Fahrstil vereint, ist ein wirklich beeindruckendes Gesamtpaket. Er hat eine gute Intuition, wann er vorsichtig sein muss und wann er mehr riskieren kann. Unter nassen Bedingungen mit einer rutschigen Strecke ist er wahrscheinlich einer der besten Fahrer. Wir sind schon einige Jahre gegeneinander gefahren und in dieser Zeit hat er seine starke Pace schon sehr oft gezeigt. Und auch jetzt nach den ersten Kilometern in neuem Auto sieht man, dass er sich an den Elantra anpassen kann.



Über einen möglichen zweiten Titel



"Den Titel zu gewinnen war sehr stressig und nach Malaysia 2019, war ich mir ziemlich sicher, dass ich mir das nicht mehr antun möchte. Doch irgendwann erinnert man sich nur noch an die schönen Momente und dann bekommt man den Wunsch, es nochmal zu erleben. Ich kann mich noch gut an die Emotionen erinnern, die mich nach der Zieldurchfahrt übermannt haben. Diese Gefühle bekommt man nirgendwo sonst. Als Rennfahrer lebt man für solche Augenblicke. Es ist ein bisschen wie eine Droge – man will es immer wieder erleben. Deswegen muss es das Ziel für diese Saison sein, die Meisterschaft zu gewinnen. Aber mit der Erfahrung, die ich habe, weiß ich, dafür muss alles zusammenkommen muss. Das schafft man nicht jedes Jahr. Dennoch, die Erfahrung zeigt auch, dass man mit einer guten Vorbereitung seine Chancen deutlich verbessern kann."

