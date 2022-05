Rob Huff kehrte 2021 nach einem Jahr Pause überraschenderweise in den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zurück. Mit einer Polepositon in Ungarn und einem Sieg beim Saisonfinale konnte der Tourenwagen-Weltmeister von 2012 auch gleich wieder überzeugen.

Der Engländer, der auch in diesem Jahr in einem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten CUPRA Leon Competición für das Team Zengő Motorsport fährt, hat vor dem Start der fünften WTCR-Saison einige Gedanken mit der Öffentlichkeit geteilt.



Über die Rückkehr nach Pau



„Jeder Stadtkurs bringt eigene Herausforderungen mit sich, aber Pau war schon besonders hart, als wir dort mit der WTCC gefahren sind. Dort gab es in der Vergangenheit viele spannende Rennen, aber die Strecke ist unheimlich schwierig. Es gibt keine Geraden und man muss immer höchst konzentriert sein. Auch wenn auf den Fahrern immer ein gewisser Druck liegt, den Saisonstart auf so einer Strecke zu haben, ist besonders hart. Aber ich liebe Stadtkurse, das weiß jeder. Ich habe Pau noch nie gewonnen und würde liebend gerne mit einem Sieg auf dieser denkwürdigen Strecke in die Saison starten.“



Über die späte Teilnahmebestätigung an dieser WTCR-Saison



"Ihr hattet nur das Gefühl, die Teilnahmebestätigung käme spät, weil wir euch das glauben lassen wollten. Aber eigentlich sind wir schon seit vielen Jahren bereit dafür! Natürlich ist es nicht optimal, wenn sich die einzelnen Bestandteile erst kurz vor dem Beginn einer Saison zusammenfügen, doch das Team und ich haben genug Erfahrung, um damit umzugehen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wir sind siegfähig und der Doppelsieg beim Saisonfinale hat auch gezeigt, dass wir würdige Sieger sind."



Wie es ist, das Jahr mit einem doppelten Höhepunkt zu beenden



"Es gibt dieses Sprichwort, man sei nur so gut, wie sein letztes Rennen. Wir haben aber sogar die letzten beiden Rennen gewonnen. Nichtsdestotrotz sind wir erfahren und klug genug, um zu wissen, es wird verdammt schwierig werden, wieder ganz oben zu stehen. Aber wir können es dennoch schaffen."



Wieso er optimistisch ist



"Wir haben Vertrauen in das Auto und in unsere Fähigkeiten. Es ist unser Job und unser Plan, die Vorsicht abzulegen und in den ersten Rennen alles zu geben."



Wie ihn das eine Jahr Auszeit beeinflusst hat



"Ich bin 2005 zum allerersten Mal in eine Tourenwagen-Weltmeisterschaft eingestiegen und hätte nicht gedacht, dass sich so viel in einem Jahr verändern kann. Aber genau das war 2020 der Fall. Dementsprechend hat es im vergangenen Jahr lange gedauert, wieder auf Touren zu kommen und das notwendige Selbstvertrauen aufzubauen, um wirklich alles herausholen zu können. Immerhin treten wir in dieser Serie gegen die besten Fahrer und Teams auf den anspruchsvollsten Strecken der Welt an. Es ist also immer schwierig, aber das Team und ich, wir glauben an uns und an das was wir tun. Wir bereichern den WTCR und wollen unser Selbstvertrauen auch auf der Strecke unter Beweis stellen."

