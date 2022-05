Thed Björk startet nächste Woche (7./8. Mai) mit derselben Motivation in die fünfte Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR), die er auch beim seinem Titelgewinn in der Tourenwagenweltmeisterschaft 2017 gehabt hat.

Doch in diesem Jahr bekommt er einen zusätzlichen Teamkollegen. Das Team Cyan Performance Lynk & Co erweitert seine Fahreraufgebot mit Ma Qing Ha. Der Chinese wird, ebenso wie seine Teamkollegen Santiago Urrutia und Thed Björk, einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Lynk & Co 03 TCR pilotieren. Vor dem Saisonstart hat der 41-jährige Björk nun einige Gedanken mit der Öffentlichkeit geteilt.



Über den Gewinn des Titels



„Mit diesem Team habe ich alle Möglichkeiten. Als letztjähriger Gewinner der Teammeisterschaft sollten wir das Zeug dazuhaben, den Titel zu verteidigen. Außerdem habe ich zwei extrem starke Teamkollegen, die mich zu Höchstleistungen treiben werden und das ist auch gut. Wenn man die Meisterschaft gewinnen will, muss man im ersten Schritt besser als die Teamkollegen sein. Nur dann kann man auch die anderen Fahrer schlagen. Meine Motivation ist genauso hoch wie in Ende 2016, als ich mich auf die Saison vorbereitet habe, an deren Ende ich Champion geworden bin. Ich bin froh, immer noch in einer Position zu sein, in der ich um Meisterschaften kämpfen kann und dass meine Motivation immer noch ungebrochen ist. “



Über den Saisonstart



„Wir sind vorbereitet. Das Schöne am Saisonstart ist, dass alle wieder bei null anfangen müssen. Wir gehen mit viel Schwung in die ersten Rennen, was wichtig ist, weil wir zwischen den Rennen keine Pausen einlegen können. Bis August wird jeder alles geben, was schön ist und mir ein Gefühl von Zufriedenheit gibt. Im vergangenen Jahr haben wir noch einige Kleinigkeiten über das Auto gelernt. Es ist zwar nicht neu, aber wir können einige kleinen Dinge optimieren, um schneller auf der Strecke zu werden, aber das geht wahrscheinlich allen so. Dennoch fühlt es sich so an, als ob wir jetzt wieder vor einer normalen Saison stehen, mit normaleren Strecken wie Vila Real, auf denen wir bereits in der Vergangenheit unterwegs waren.“



Wie es ist, ab sofort vier Markenkollegen zu haben



„Es wird wieder eine sehr enge Saison werden, denn das gesamte Feld ist äußert kompetitiv. Meinem Teamchef Fredrik [Wáhlen] bereitet es mehr Kopfzerbrechen, fünf Autos zu managen als mir. Jeder, der schonmal ein Rennteam geleitet hat, kann verstehen, vor welcher logistischen Herausforderung er steht. Aber darauf konzentriert sich das Team und nicht ich. Meine Aufgabe ist es, so schnell wie möglich zu fahren.“



Über Ma Qing Hua



„Er ist ein starker Fahrer mit einem ordentlichen Speed und viel Erfahrung. Wir repräsentieren alle die Marke Lynk & Co, aber er als Chinese kann uns dabei helfen, die Markenkommunikation in China weiter zu verbessern.“



Über die Rückkehr von Stadtkursen in den Rennkalender



„Ich bin noch nie in Pau gefahren, aber ich bin viel im Simulator gewesen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, das Auto durch die engen Straßenschluchten zu manövrieren. Wenn ich im Auto sitze, bekomme ich ein Glücks-Gefühl und wenn man das hat, läuft alles wie von allein und man genießt es einfach, auf der Strecke zu sein. Deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass man äußerst präzise fahren muss, sondern man muss das Auto zwischen den Mauern hindurchwuchten, um schnell zu sein. “

