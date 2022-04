Während der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) in diesem Jahr in seine fünfte Saison geht, steht Tiago Monteiro vor seiner elften Saison mit Honda-Power. Nachdem er in der vergangenen Saison die letzten Rennen aufgrund einer Lungenentzündung verpasst hat, ist er nun bereit für den nächsten Schritt in seiner Motorsportkarriere. Ab der kommenden Saison wird er für das Team LIQUI MOLY Engstler an den Start gehen. Wobei nicht alles neu ist. Auch sein langjähriger Teamkollge Attila Tassi wechselt in sein neues Team und auch sein Fahrzeug bleibt gleich. Die Saison 2022 wird er erneut in einem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Honda Civic Type R TCR bestreiten.

Vor dem Saisonauftakt auf den Circuit de Pau-Ville, der vom 7. bis 8. Mai ausgetragen wird, hat der ehemalige Formel-1-Podiums-Fahrer einige Gedanken mit der Öffentlichkeit geteilt.



Über seine Genesung von der Lungenentzündung



"Meine Genesung verlief sehr gut. Ich hatte den gesamten Dezember über frei und habe mich zwar langsam, aber auch so gut wie möglich erholt. Ab Januar konnte ich dann wieder anfangen, meinen Körper mehr zu belasten und meine physischen Grenzen zu verschieben. Das verlief auch sehr gut, ich war nur etwas müder als sonst. Völlig wiederhergestellt war ich dann ab Mitte Februar."



Über die verpassten Rennen im letzten Jahr



"Es ist nie schön, Rennen zu verpassen. Aber im Nachhinein betrachtet, war es glücklich, dass es bereits am Ende der Saison passierte. So hatte über den Winter die Gelegenheit, mich zu erholen. Aber ich habe diese Zeit schon fast wieder vergessen."



Über seine erneute Partnerschaft mit Attila Tassi



"Es ist großartig, mit Attila weiterzumachen. Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden, wir stehen uns sehr nahe und wir arbeiten gut zusammen. In der Vergangenheit war er vielleicht noch ein wenig "unfertig". Aber er war schon immer sehr schnell und ist mittlerweile auch immer vorne mit dabei. Es ist super, dass er mich an meine Grenzen bringt, denn das ist genau das, was man als Rennfahrer brauch. Wir tragen einen positiven Wettbewerb untereinander aus und das begrüße ich sehr.



Über den Wechsel zum Team LIQUI MOLY Engstler



Es ist großartig, dass das Team LIQUI MOLY Engstler jetzt Teil der Familie von Honda Racing ist. Ich freue mich darauf, mit ihnen zu arbeiten. Dass ein neues Team zu dieser Marke kommt, ist ein wichtiger Deal und ich freue mich darauf, das Team in dieser Übergangsphase zu unterstützen. Ich denke, sie haben die richtige Entscheidung getroffen, denn mit meiner Erfahrung kann ich ihnen dabei helfen, sich schnell bei Honda zu integrieren denn seit ich bei Honda bin, haben ich in vielen Teams mitgewirkt – zuerst bei JAS in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, dann bei Boutsen Ginion Racing, KCMG, ALL-INKL.DE Münnich Motorsport und jetzt beim LIQUI MOLY Engstler im WTCR. Ich weiß, dass es eine große Herausforderung ist. Aber das Team hat über Jahre hinweg Erfahrungen gesammelt und sowohl auf als auch neben der Strecke bewiesen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Die Mannschaft von LIQUI MOLY Engstler ist sehr stark und sehr professionell.



Wie es ist, für einen ehemaligen Rivalen zu arbeiten



"Ich bin viele Jahre lang gegen Franz [Engstler] in der WTCC gefahren. Als ich dort 2007 anfing, war er ein Konkurrent. Aber er war schon immer ein Vollblut-Profi und ein wahrer Gentleman. Später wurde er dann Teamchef und ich bin froh, dass ich endlich direkt mit ihm arbeiten kann."



Über seine Erfahrungen mit dem Honda Civic Type R TCR



"Es ist fast obligatorisch, um ehrlich zu sein. Man kann nicht im WTCR antreten ohne mit der Marke, die Marke zu kennen, für die man fährt. Das gilt sowohl für die Fahrer als auch für die Ingenieure. Dafür ist das Niveau zu hoch und die Konkurrenz zu stark. Es bleibt einfach nicht genug Zeit, um zu lernen und sich solange zu verbessern bis man ein gewisses Niveau erreicht hat – man muss sofort am Ball sein. Die Ausgangslage für das Team LIQUI MOLY Engstler ist nicht die schlechteste, denn sie sind bereits sehr professionell und erfahren. Aber es gibt viele kleine Details, die man nicht wissen kann, bevor man am Auto gearbeitet hat. Deshalb haben die Ingenieure von JAS Motorsport mit der Hilfe von Attila und mir bereits damit begonnen, die Ingenieure [von LIQUI MOLY Engstler] so schnell wie möglich auf den neuesten Stand zu bringen. Darauf lag unser Hauptaugenmerk in der Saisonvorbereitung. Jetzt habe ich keinen Zweifel daran, dass wir ab der ersten Runde bereit sein werden."

