Yann Ehrlacher will in der fünften Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) seinen drittel Titel für Cyan Racing Lynk & Co holen. Auch in diesem Jahr kann sich das 25-jährige Megatalent auf die Stärke seines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR verlassen.

Neben dem Saisonauftakt, der vom 7. Bis 8. Mai auf dem Circuit de Pau-Ville ausgetragen wird, gastiert der WTCR in dieser Saison ein weiteres Mal auf französischem Boden. Im Sommer geht es für den Tross in die Heimat Ehrlachers zum WTCR-Rennwochenende im Elsass. Kurz vor dem Saisonstart hat Ehrlacher nun einige Gedanken mit der Öffentlichkeit geteilt.



Über das Rennen auf den Straßen von Pau



"Ich bin dort 2013 in einem der ersten Rennen meiner Karriere gefahren. Eigentlich war es eher ein Schaulaufen als ein richtiges Rennen, weil ich in einem kleinen Elektroauto saß. Dennoch habe ich so gut wie keine Erinnerungen mehr an die Strecke, weswegen ich mir noch ein paar Videos ansehen und noch ein bisschen Zeit im Simulator verbringen werde, um gewappnet zu sein."



Wie es ist, wieder auf einem Stadtkurs zu fahren



"Es ist drei Jahre her, als wir das letzte Mal auf einem Stadtkurs gefahren sind. Die Rennen dort sind immer ein bisschen anders als auf einer normalen Rennstrecke, denn das Risiko ist deutlich höher – besonders im Qualifying, wenn man mit frischen Reifen auf einer Runde alles herausholen muss. Jeder Fehler ist dann besonders kostspielig. Sollte man in Q1 crashen, kommt man im Qualifying nicht weiter, was auch einen wahnsinnigen Einfluss auf die Rennen hat. Auch wenn ich Stadtkurse am meisten mag, darf man sich dort keine Fehler leisten. Während einer Quali-Runde gibt man normalerweise 105 Prozent, aber manchmal können 105 Prozent zu viel sein und dann landet man in der Mauer. Wenn das passiert, ist das Wochenende eigentlich vorbei. Sollte es jedoch gelingen und man eine saubere Push-Runde auf einem Stadtkurs mit den vielen Mauern hinbekommt, dann fühlt es sich genauso an wie auf der Nordschleife. Man ist voller Adrenalin und es fühlt sich einfach großartig an."



Über den Wunsch nach dem dritten Titel



"Ich habe mich am Tag nach Sotschi [Austragungsort des WTCR-Finales 2021] schon wieder bereit gefühlt. Durch die Verschiebung des ersten Rennwochenendes hatten wir mehr Vorbereitungszeit und an jedem Tag lernst man etwas Neues dazu. Nach vier Jahren mit dem Auto sind wir am Ende der Entwicklung angekommen, weswegen wir uns über den Winter auf die Set-ups konzentriert haben, für die es während der Saison keine Zeit zum Ausprobieren gibt, weil wir dann nicht mehr testen können."



Warum er die Nummer 68 behalten hat



"Ich habe darüber nachgedacht, zur Nummer 1 zu wechseln, weil man nie weiß, ob man auf diesem Niveau noch einmal die Gelegenheit dafür bekommt. Aber ich habe mit dieser Nummer zweimal den Titel gewonnen und bin ihr sehr verbunden. Darum behalte ich sie. Dennoch hoffe ich, dass ich eines Tages noch einmal die Chance bekommen werde, die eins zu tragen. Das will ich einmal in meiner Karriere gemacht haben. Allerdings ist es nur eine Nummer und ich konzentriere mich mehr auf das, was unter der Nummer ist: Das Auto, das Set-up und meine fahrerische Leistung. Das sind die wirklich wichtigen Dinge. Die Nummer ist nur ein Accessoire"



Wie er 2022 noch besser werden will



"Wir können immer noch besser werden. Auch wenn wir in den letzten beiden Jahren den Titel geholt haben, waren es keine perfekten Saisons. Sicherlich ist eine gute Statistik, dass wir in beiden Jahren nicht einmal ausgeschieden sind und in jedem Rennen Punkte erzielt haben. Aber im Qualifying habe ich einige Fehler gemacht und in Q3 nicht immer das Maximum herausgeholt. So etwas wie eine perfekte Saison gibt es nicht und man kann immer irgendetwas besser machen. Deswegen muss man versuchen, sich jeden Tag zu steigern und das bestmögliche "Ich" zu finden. Natürlich werde ich auch durch Erfahrung immer besser, aber abgesehen davon gibt es immer noch viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln."

