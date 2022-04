Im vergangenen Winter wurde das sportliche Reglement des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) angepasst. Dadurch soll das Racing in dieser Saison weiter verbessert werden.

Dabei wurde das Reglement von der FIA-Tourenwagenkommission unter Konsultation der teilnehmenden Teams ausgearbeitet und anschließend vom FIA World Motor Sport Council genehmigt.Der WTCR gilt als die weltbeste internationale Tourenwagenserie, die 2022 ihre fünfte Saison bestreiten wird. Um das Racing weiter zu verbessern, wurden folgende Regeländerungen verabschiedet.Gleiches Qualifying-Format, aber veränderte PunktevergabeAb 2022 erhalten die fünf schnellsten Fahrer des Qualifyings Punkte und zwar unabhängig davon, in welchem Qualifyingabschnitt sie ihre schnellste Runde gefahren haben. Die Punkte werden nach folgender Skala vergeben: 10-8-6-4-2.Dadurch sollen die Fahrer nicht nur dazu ermutigt werden, in jedem Qualifyingabschnitt ihr Bestes zu geben, sondern es soll auch sichergestellt werden, dass kein Fahrer absichtlich versucht, auf dem zehnten Platz zu landen und damit die Poleposition für das Reverse-Grid-Rennen zu erhalten.Die Startaufstellung für das erste Rennen richtet sich dabei nach den kombinierten Ergebnissen des Qualifyings. Im Hauptrennen werden 30 Minuten plus eine Runde gefahren (auf Stadtkursen 35 Minuten plus eine Runde, wenn es eine Safety-Car-Phase gab). Dabei erhalten die Top 7 mehr Punkte als bisher:Platz 1 = 30 Punkte; Platz 2 = 23; Platz 3 = 19; Platz 4 = 16; Platz 5 = 14; Platz 6 = 12; Platz 7 = 10; Platz 8 = 8; Platz 9 = 7; Platz 10 = 6; Platz 11 = 5; Platz 12 = 4; Platz 13 = 3; Platz 14 = 2; Platz 15 = 1Rennen 2 wird das Reverse-Grid-Rennen werden mit einer Länge von 25 Minuten plus einer Runde (beziehungsweise 30 Minuten plus eine Runde bei einem Safety-Car-Einsatz auf einem Stadtkurs). Die Punkte werden dabei wie folgt vergeben.Platz 1 = 25 Punkte; Platz 2 = 20; Platz 3 = 16; Platz 4 = 13; Platz 5 = 11; Platz 6 = 10; Platz 7 = 9; Platz 8 = 8; Platz 9 = 7; Platz 10 = 6; Platz 11 = 5; Platz 12 = 4; Platz 13 = 3; Platz 14 = 2; Platz 15 = 1Die Startaufstellung für Rennen 1 wird durch die Endergebnisse von Q3 (Positionen eins bis fünf) und Q2 (Positionen sechs bis zwölf) für die ersten zwölf Startplätze bestimmt. Die Ergebnisse von Q1 legen den Rest der Startaufstellung für das erste Rennen fest.Im zweiten Rennen belegen die Top 10 des Qualifyings die ersten zehn Startplätze in umgekehrter Reihenfolge. Die Plätze elf und zwölf gehen allerdings an die Fahrer, die sich auch in Q2 auf eben jenen Positionen qualifiziert haben. Der Rest der Startaustellung ab Rang 13 wird durch das Ergebnis in Q1 bestimmt.Rennen 1 wird 30 Minuten plus eine Runde dauern, das zweite Rennen 25 Minuten plus eine Runde. Bei Straßenrennen wird das erste Rennen im Falle eines Safety-Car-Einsatzes automatisch auf 35 Minuten plus eine Runde und das zweite Rennen auf 30 Minuten plus eine Runde verlängert. Ziel ist es, die Dauer jedes Rennens um zwei Runden zu verlängern, um den Teilnehmern mehr Streckenzeit zu einzuräumen.Die Möglichkeit, zwischen den Rennen zu tanken, zu reparieren und das Set-up zu ändern, wird von bisher 20 auf mindestens 60 Minuten verlängert. Dadurch erhalten die Teams mehr Zeit, um Schäden aus dem ersten Rennen einfacher reparieren zu können oder eine neue Abstimmung zu wählen, die die Leistung des Autos für das zweite Rennen verbessern und die Siegchancen erhöhen könnte.Mit mehr Zeit, um die Autos für das zweite Rennen des Wochenendes vorzubereiten, werden die Fahrer eher geneigt sein, in Rennen 1 härter zu pushen, wodurch das eigentliche Ziel, nämlich für besseres Racing zu sorgen, erfüllt wird.Die Regeln für das Ausgleichsgewicht wurden für 2022 überarbeitet und vereinfacht. Alle Fahrzeuge werden am ersten Rennwochenende der neuen WTCR-Saison null Kilogramm Ausgleichsgewicht tragen. Ab dem zweiten Rennwochenende wird das Ausgleichsgewicht für jedes Auto auf der Grundlage der besten Qualifikationszeit des vorangegangenen Wochenendes bestimmt. Ab dem dritten Rennwochenende hingegen basiert das Ausgleichsgewicht auf der besten Qualifikationszeit, die bei einem der beiden vorangegangen Rennwochenenden erzielt wurde, und nicht mehr auf dem Durchschnitt der besten zwei Rundenzeiten aus den letzten drei Rennwochenenden, wie es 2021 der Fall war. Das bedeutet, dass das Ausgleichsgewicht schneller aktualisiert werden kann und somit reaktionsschneller ist.Darüber hinaus wurde das maximale Ausgleichsgewicht von 60 auf 40 Kilogramm gesenkt, um signifikante Leistungsunterschiede von Rennen zu Rennen zu vermeiden und somit die Leistungsniveaus der einzelnen Marken noch näher zusammenzubringen. Die Grundsätze für das Ausgleichsgewicht gelten auch für die einzelnen Rennen.Die Einschreibungen für die gesamte Saison 2022 werden am 31. Januar auf FIA.com eröffnet und enden am 16. März. Die Einschreibefrist für die einzelnen Rennen endet zwei Wochen vor jeder Veranstaltung.Der WTCR-Kalender für 2022, der am 26. November genehmigt wurde, ist nachstehend aufgeführt:Rennen 1 und 2: WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik, Autodrom Most, 9. bis 10. AprilRennen 3 und 4: WTCR-Wochenende in Frankreich, Circuit de Pau-Ville, 7. bis 8. MaiRennen 5 und 6: WTCR-Wochenende in Deutschland, Nürburgring Nordschleife, 26. bis 28. MaiRennen 7 und 8: WTCR-Wochenende in Ungarn, Hungaroring, 11. bis 12. JuniRennen 9 und 10: WTCR-Wochenende in Spanien, Motorland Aragon, 25. bis 26. JuniRennen 11 und 12: WTCR-Wochenende in Portugal, Circuito do Vila Real, 2. bis 3. JuliRennen 13 und 14: WTCR-Wochenende in Russland, Sotschi-Autodrom, 6. bis 7. AugustRennen 15 und 16: WTCR-Wochenende in Südkorea, Inje Speedium, 8. bis 9. OktoberRennen 17 und 18: WTCR-Wochenende in China, Ningbo International Speedpark, 5. bis 6. NovemberRennen 19 und 20: WTCR-Wochenende in Macau, Circuito da Guia, 18. bis 20. November