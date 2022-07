Einige Fakten im Vorfeld des Italien-Rennen des WTCR im Autodromo Vallelunga Piero Taruffi (22. bis 24. Juli).

Ideensammler Fotostrecken

Alle Champions seit 2005

wtcr

Rest eingestellt von Markus Luettgens am 18.07.2022 11:43

wtcr

*In Vallelunga, 40 Kilometer nördlich der italienischen Hauptstadt Rom gelegen wurde 1951 das erste Rennen gefahren. Die Strecke wurde zu Ehren von Piero Taruffi benannt, dem Mille-Miglia-Rennfahrer, der sie als Hauptkonstrukteur entworfen hat.



*Im vergangenen halben Jahrhundert wurden hier internationale und nationale Wettbewerbe ausgetragen, und im vergangenen Juni fand hier die erste PURE ETCR-Veranstaltung statt, die 2022 in den FIA E-Tourenwagen-Weltcup ETCR umgewandelt wurde.



*Vallelunga war auch Schauplatz der ersten FIA Motorsport Games im Jahr 2019, zu denen der Tourenwagen-Cup mit zwei Rennen für TCR-Fahrzeuge gehörte.



*Auf der 3,2 Kilometer lange historische internationale Strecke, die für das Italien-Rennen des WTCR genutzt wird, fanden in den 1990er Jahren einige berühmte Tourenwagenrennen statt.



*Das WTCR ist nach dem zweiten Rennen beim Portugal-Rennen des WTCR Anfang des Monats nun 100 Rennen alt. Thed Björk, Yann Ehrlacher und Yvan Muller haben diesen Meilenstein erreicht, während Tom Coronel, Esteban Guerrieri und Norbert Michelisz beim Italien-Rennen des WTCR 100er-Club des WTCR beitreten werden.



*Esteban Guerrieri ist der erfolgreichste Fahrer des WTCR in Bezug auf Rennsiege. Der Honda-Pilot triumphierte 10 Mal für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



*Seit Beginn der WTCR im Jahr 2018 haben Gabriele Tarquini (einmal), Norbert Michelisz (einmal) und Yann Ehrlacher (zweimal) die Fahrertitel geholt.



*Italien war bereits einmal Gastgeber des WTCR. Im November 2021 wurde auf dem Adria International Raceway gefahren.



*Seitdem wurden einige Regeländerungen vorgenommen: Es gibt jetzt ein dreistufiges Qualifying für zwei statt wie bisher drei Rennen. Rennen 1 wird in der Standard-Startaufstellung ausgetragen, während Rennen 2 nun teilweise in umgekehrter Reihenfolge gestartet wird.



*Die Renndistanzen wurden für 2022 geändert: Rennen 1 dauert 30 Minuten + eine Runde, Rennen 2 25 Minuten + eine Runde.



*Die Punktevergabe wurde für diese Saison ebenfalls angepasst, so dass im Qualifying und Rennen 1 mehr Punkte vergeben werden.



*In der sehr ausgeglichenene Saison 2021 gewannen zwölf Fahrer WTCR-Rennen, wobei alle fünf Kundenrennmarken mehr als einmal gewannen.



*Elf Nationalitäten sind in dieser Saison bei den Fahrern vertreten, zwei weitere bei den Teams und zwei weitere bei den Herstellern, was die globale Attraktivität des WTCR unterstreicht.



*Von den 17 Rennfahrern, die die ganze Saison über dabei sind, hat nur ein Fahrer, Dániel Nagy, noch keinen WTCR-Rennsieg errungen. Er wurde aber schon einmal Zweiter und lag im Juni beim Spanien-Rennen des WTCR in Führung.



*Der Honda Civic Type R Limited Edition ist in der dritten Saison das offizielle Safety Car des WTCR. Richard Veldwisch aus den Niederlanden ist als Fahrer beim Italien-Renenn des WTCR im Einsatz.

Ad

WTCR Fünf italienische Momente im WTCR GESTERN UM 16:20

WTCR Rennvorschau: Neue Strecke, gleiche intensive Jagd nach Ruhm und Ehre: WTCR fährt nach Vallelunga 15/07/2022 UM 11:23