Der ehemalige Formel-1-Pilot Jan Magnussen, der momentan in der TCR Dänemark antritt, würde sich in Zukunft gerne im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) beweisen.

In der TCR Dänemark fährt der 48-jährige einen CUPRA Leon Competición für das Team LM Racing. In der diesjährigen Saison feierte er bereits fünf Siege.



Der Däne, der viermal die 24 Stunden von Le Man gewonnen hat, äußerte sich im Rahmen eines Interviews für den CUPRA-Racing-Newsletter wie folgt: „Ich würde sehr gerne am WTCR teilnehmen und dort um den Titel kämpfen, aber momentan ist es mein Ziel, die TCR Dänemark zu gewinnen. Darauf liegt mein Fokus.“



Magnussen wäre nach Tiago Monteiro und Gabriele Tarquini der dritte ehemalige Formel-1-Fahrer, der im WTCR antreten würde.







Foto: TCR Dänemark

