Jean-Karl Vernay konnte dank seiner Charakterstärke und seiner herausragenden Leistungen auf der Strecke einen Rückstand aufholen, der eigentlich uneinholbar schien.

Nachdem er ein katastrophales Rennwochenende in Italien erlebt hatte, dass ihn auch aus dem Kampf um den Titel des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) geworfen hatte, zeigte er in Russland eine unglaubliche Comeback-Performance. Während des Wochenendes verbesserte er sich von Platz sechs auf Rang drei in der Gesamtwertung.



Dabei führte er das erste Rennen auf dem Sotschi-Autodrom sogar bis zur letzten Runde an. Doch letztendlich musste sich der Mann aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing mit Platz zwei zufriedengeben. Auf diesen Podiumsplatz ließ er einen fünften Rang in Rennen 2 folgen.



„Wir sind gut in das Wochenende gestartet und haben in Rennen 1 einen großartigen Job gemacht, um Zweiter zu werden, was uns geholfen hat, den dritten Platz in der Fahrerwertung zu sichern. Meiner Meinung nach hätten wir es nicht besser machen können“, sagte der Franzose. Vernay war bereits in der Saison 2020 Dritter in der Fahrerwertung geworden. „In Rennen 2 mussten wir nur noch ins Ziel kommen - alle anderen, die um Meisterschaftsplatzierung in den Top 3 kämpften, waren ausgeschieden, weswegen wir uns darauf konzentriert haben, das Ergebnis nach Hause zu bringen.“



Jean-Karl Vernay gewann in dieser Saison ein Rennen in Deutschland und eins in Frankreich. Außerdem trug er bis zur Saisonmitte die blaue Jacke des von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader.



„Wenn sind natürlich etwas frustriert, denn unser Ziel war es, den Titel zu gewinnen. Dennoch ist ein Platz unter den Top 3 auch eine gute Leistung“, sagte Vernay. „Ich möchte mich ganz herzlich bei Hyundai Motorsport Customer Racing, Engstler Motorsport und unserem Sponsor Liqui Moly für diese Saison bedanken.“

