Der Franzose Jean-Karl Vernay gewann in seiner Heimat im vergangenen Monat ein Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR). Nun erwartet ihn sein „zweites Heimspiel“ auf dem Adria International Raceway in Italien.

Der Fahrer aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing lebt teilweise in Italien und spricht fließend Italienisch. Aus diesem Grund ist das Rennwochenende in der Adria ein besonderes Erlebnis für ihn.



„Ich verbringe viel Zeit in Italien, weshalb sich dieses Wochenende wie mein zweites Heimspiel anfühlt“, sagte der 34-jährige. „Die Strecke ist komplett neu, weswegen wir keine Ahnung haben, wie die das Wochenende verlaufen wird. Sicherlich kommt dem Qualifying eine besondere Bedeutung zu. Dort müssen wir an die Leistung von Pau-Arnos anknüpfen. Der Hyundai Elantra N TCR hat sich das gesamte Wochenende über sehr gut angefühlt, wodurch ich die Reifen besonders im Rennen gut managen konnte. Wenn wir das hier auch hinbekommen, sollten wir gute Resultate einfahren können.“

Ad

WTCR NICOLA BALDAN KEHRT IN SEINER HEIMAT IN DEN WTCR ZURÜCK VOR 34 MINUTEN

WTCR RENNVORSCHAU: DER WTCR KEHRT AUF DIE ADRIA ZURÜCK VOR EINEM TAG