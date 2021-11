Yann Ehrlacher aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co wird mit 36 statt Punkten in das finale Rennwochenende in Russland gehen. Sein Kontrahent Jean-Karl Vernay erhielt nach einem Zusammenstoß im ersten Rennen eine Fünf-Sekunden-Strafe.

Im ersten von zwei Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf dem Adria International Raceway kollidierten Jean-Karl Vernay und Nathanaël Berthon miteinander. Durch die Strafe fiel der Fahrer aus dem Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing von Platz neun auf Rang 14 zurück.



Das hat natürlich Auswirkungen auf den Meisterschaftsstand. Yann Ehrlacher rückt im Rennergebnis von Platz elf auf Rang zehn und erhält einen weiteren Punkt. Jean-Karl Vernay hingegen sammelt nicht sieben, sondern nur zwei Punkte an diesem Wochenende. Damit fällt der Pilot eines mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR auf den sechsten Platz in der Meisterschaft zurück. Sein Rückstand auf den von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader beträgt nun 55 Punkte. Allerdings sind auf dem Sotschi Autodrom noch 60 Punkte zu holen.



„Es war nicht das Wochenende, das wir erwartet haben“, sagte Vernay, der in Rennen 2 mit einem Schaden ausschied. „Mir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, am nächsten Rennwochenende auf dem Podium zu landen. Bei 19 Punkten Rückstand auf den zweiten Platz, haben wir immer noch die Chance Zweiter zu werden.“



