Der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) gastiert an diesem Wochenende auf dem Hungaroring in Ungarn. Für Jessica Bäckman ist es die erste Strecke in dieser Saison, auf der sie bereits einmal gefahren ist.

Die Schwedin absolviert in diesem Jahr zusammen mit ihrem Bruder Andreas ihre Debütsaison im WTCR. Der Hungaroring ist dabei die erste Strecke des Rennkalenders, auf der sie bereits ein TCR-Rennen bestritten hat.



„Es wird Spaß machen, auf einer Strecke zu fahren, die wir bereits kennen“, sagte Bäckman, die einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR für das Team Target Competition fährt. „Ich habe gute Erinnerungen an unser erstes Rennen in der TCR Europa, welches wir 2019 auf dem Hungaroring gefahren sind.“



Die 23-jährige ist die erste weibliche Fahrerin im WTCR. Obwohl die Rennserie ein sehr hohes Niveau aufweist, sammelte Bäckman gleich an ihrem Debütwochenende Punkte.



„Es war ziemlich schwierig, das Auto richtig abzustimmen“, sagte die Schwedin. „Hoffentlich gelingt uns das an diesem Wochenende. Über eine Top-10-Platzierung wäre ich sehr glücklich. Nachdem ich viel Zeit im Simulator verbracht habe, freue ich mich darauf, wieder Rennen zu fahren.“

