Mikel Azcona und BRC Hyundai N Squadra Corse sind offiziell die Gewinner des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR 2022 für Fahrer bzw. Teams. Die Trophäen wurden heute Morgen (Samstag) bei einer speziellen FIA-Preisverleihungszeremonie in Bologna im Herzen der italienischen Region Emilia-Romagna überreicht.

Azcona setzte sich mit seinem von Goodyear ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR gegen Néstor Girolami und Nathanaël Berthon durch, die auf den Plätzen zwei und drei landeten, und sicherte sich damit die WTCR-Fahrerkrone. Mit dem prestigeträchtigen Titel des König des WTCR ist der 26-jährige Azcona der erste Spanier, der den größten Preis des internationalen Tourenwagensports gewinnen konnte.



Seine Leistungen in der 16 Rennen umfassenden WTCR-Saison sowie die konstante Punkteausbeute und ein Sieg seines Teamkollegen Norbert Michelisz sicherten der italienischen BRC Hyundai N Squadra Corse den ersten WTCR-Teamsieg.



Teamchef Gabriele Rizzo gesellte sich am Freitagabend bei der FIA-Preisverleihung in der Fiera di Bologna zu Azcona unter die 1.000 Gäste, darunter FIA-Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sowie Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa, der die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft gewann.



Nachdem er seine Trophäe von FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem entgegengenommen hatte, sagte Azcona: "Es ist etwas ganz Besonderes und Emotionales, und es ist eine Ehre, hier zu sein mit all dieser Geschichte und all diesen tollen Leuten aus dem Motorsport. Es war eine fantastische Saison, wir haben ein großartiges Ergebnis erzielt und das ist etwas, worauf ich die letzten vier Jahre meines Lebens hingearbeitet habe. Seit ich ein Kind war, wollte ich einen Weltmeistertitel gewinnen. Als Kind will man natürlich Formel-1-Weltmeister werden, aber wenn man dann erwachsen wird und seinen Weg im Tourenwagen geht, will man den Weltmeistertitel im Tourenwagen gewinnen, und das haben wir jetzt geschafft. Damit ist mein Traum wahr geworden. Ich möchte dem BRC und Hyundai Motorsport für das danken, was wir erreicht haben. Es ist etwas sehr Großes, und jetzt genieße ich die Zeit und den Moment mit all den Motorsportlern hier in Bologna. Es ist ein schönes Gefühl."



Rizzo fügte hinzu: "Es ist ein unglaublicher Moment und ich bin so stolz, hier zu sein und diese Trophäe und diesen Titel zu holen. Es war ein langer Weg, aber dieses Jahr hatten wir dank Mikel eine herausragende Saison. Er hat eine unglaubliche Leistung erbracht und das alles möglich gemacht. Aber das BRC Racing Team war das ganze Jahr über sehr engagiert und sehr gut in das Hyundai Motorsport Customer Racing Team integriert. Dank unserer Mitarbeiter haben wir das ganze Jahr über Stärke bewiesen, und für unser Team ist dies das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Denn es ist das erste Mal, dass wir den Mannschaftstitel gewonnen haben, nachdem wir mit Gabriele Tarquini und Norbert Michelisz bereits drei von fünf Mal den Fahrertitel gewonnen haben. Es ist unglaublich, und ich bin so stolz auf alle Mitarbeiter und das Unternehmen für das, was wir erreicht haben."



Es gab noch mehr Grund zum Feiern, als Adrien Tambay und CUPRA EKS ihre Trophäen für den Gewinn des FIA E-Tourenwagen-Weltcup ETCR für Fahrer bzw. Teams entgegennahmen. Wie der WTCR wird auch der ETCR von Discovery Sports Events veranstaltet. Der Leiter von Discovery Sports Events, François Ribeiro, gehörte zu den Ehrengästen, die am Freitag auf der Fiera di Bologna zugegen waren.

