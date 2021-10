Der CUPRA-Fahrer Jordi Gené beschreibt das Wochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Frankreich im Nachgang als „bittersüß“.

Nachdem er im Qualifying nur auf Platz 18 gelandet war, schied er im ersten Rennen aufgrund eines mechanischen Problems aus. In Rennen 2 beendete er das Rennen dort, wo er es begonnen hatte – auf Platz 18.



„Ich habe in Pau ein bittersüßes Wochenende erlebt“, sagte der Fahrer aus dem Team Zengő Motorsport Drivers' Academy. „Das Gute war, dass wir schneller waren als in den Rennen zuvor. Im Qualifying war der Abstand auf die Jungs ganz vorne nicht allzu groß und ich konnte mich als zweitbester CUPRA qualifizieren.“



„Nachdem ersten Rennen war ich ziemlich sauer. Meine Hinterradaufhängung brach zusammen, als ich in einer guten Position war. In Rennen 2 erwischte ich einen schlechten Start, dennoch war ich aufgrund unserer starken Pace in der Lage, Druck auf meine Vordermänner auszuüben. Allerdings ist es in Pau sehr schwierig zu überholen. Das Positive ist, dass ich mich im Auto sehr wohlgefühlt habe und dass unsere Pace stärker war als in den Rennen zuvor. Jedoch hatte ich natürlich ein besseres Ergebnis erwartet.“

