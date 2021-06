Jordi Gené ist der Meinung, dass er und seine CUPRA-Fahrerkollegen nach ihren Leistungen beim Rennwochenende in Portugal beurteilt werden sollten und nicht nach dem, was Anfang des Monats auf der Nordschleife des Nürburgrings passiert ist.

Das Zengő-Motorsport-Quintett suchte in Deutschland nach seiner Form. Gené, Mikel Azcona und Rob Huff punkteten allesamt nicht. Bence Boldizs war der einzige Top-15-Fahrer des Teams.



Aber Gené hat die Einzigartigkeit der 25,378 Kilometer langen Nordschleife hervorgehoben, die im Vergleich zu den anderen Strecken im WTCR-Kalender nicht repräsentativ ist.



„Ich möchte dieses Wochenende einfach vergessen", sagte der katalanische Rennfahrer. "Wir hatten so viele Fragen und Probleme. Die Nordschleife ist nicht der beste Ort, um nach fünf Jahren ein Comeback zu feiern. Es war wirklich hart für uns alle. Das Beste ist, dass es vorbei ist und wir etwas Zeit hatten, alles richtig vorzubereiten. Nun sind die Autos auf dem neuesten Stand.“



„Estoril ist eine Strecke, auf der niemand viele Rennen gefahren ist. Einige haben ein paar Tests gemacht, wodurch sie ein paar Erinnerungen an die Strecke haben, die schon einige Jahre alt sind. Es ist ein Ort, an dem wir alle bei null anfangen, und es ist die erste 'normale' Strecke, die wir vorfinden werden. Also wird es der erste Ort sein, an dem wir sehen können, wo wir stehen und was die wirkliche Pace ist und was wir wirklich tun können. Ich hoffe, wir präsentieren uns viel besser als auf der Nordschleife."



Auf die Frage nach den spezifischen Problemen, die ihn in Deutschland beeinträchtigt hatten, sagte Gené: "Wir haben ein sehr gutes Auto, ganz ehrlich. Das Auto hat sich letztes Jahr mit Mikel stark gezeigt. Er ist ein sehr guter Fahrer, und er hat gezeigt, dass das Auto einen guten Speed hat. Wir haben im Winter nicht so viel getestet, wie wir erwartet hatten, aber wir wissen, dass das Auto eine gute Basis hat und wirklich gut funktionieren kann."



"Auf der Nordschleife hatten wir so viele unerwartete Probleme wie den Frontsplitter, der bei allen Autos wegen eines Produktionsfehlers brach. Dann sind wir von hinten gestartet und es war schwierig, wieder nach vorne zu kommen. Außerdem gab es einige Unfälle und Ausfälle. Die Nordschleife hat nicht das Potenzial gezeigt, das wir haben. Ich sage nicht, dass wir der Favorit sind oder das Auto, das es zu schlagen gilt. Ich bin mir aber sicher, dass wir ein Auto haben, das konkurrenzfähig und in der Lage ist, Rennen zu gewinnen. Mal sehen, ob wir von jetzt an starten und zeigen können, wo wir wirklich stehen."

