Jordi Gené wird in der kommenden Saison im eTourenwagen-Weltcup (ETCR) an der Seite von drei talentierten Teamkollegen in einem auffälligen Design für das Team CUPRA EKS antreten. Im vergangenen Jahr hat Gené noch in die Punkte im FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) gefahren.

Das Design des e-Racers von Cupra ist dabei vom revolutionären Wandel durch die Digitalisierung inspiriert.



Doch beim neuen CUPRA wurden auch unter der Haube Veränderungen vorgenommen. Einige Teile wurden verstärkt, wodurch das Fahrzeug noch robuster werden soll. Gleichzeitig ist es den Ingenieuren aber auch gelungen, das Gewicht zu reduzieren. Zusätzlich wurde eine neue Dachluke über dem Fahrersitz installiert, die aus herausnehmbaren Kunststofffenstern besteht. Sie dient als medizinischer Notfallzugang, falls die Türen sich nach einem Unfall nicht mehr öffnen lassen sollten.



"Wir freuen uns sehr, unser aufregendes Fahreraufgebot von CURA EKS für den diesjährigen eTourenwagen-Weltcup (ETCR) bekannt zu geben", sagte Xavi Serra, technischer Leiter von Cupra Racing.



"Es ist etwas ganz Besonderes, Fahrer mit dem Kaliber eines Tom Blomqvist oder eines Adrien Tambay zum ersten Mal in eine vollelektrische Rennserie zu bringen. Wir sind überzeugt, dass sie sich sehr schnell einleben und gute Ergebnisse einfahren werden. Gleichzeitig haben wir aber mit Mattias Ekström und Jordi Gené die notwendige Erfahrung, Kontinuität und das rennfahrerische Können, von dem jedes Traum träumt."



Der ETCR wird genau wie der WTCR von Discovery Sports Events ausgerichtet. 2022 treten beide Rennserien an vier Rennwochenenden zusammen an. So auch beim Saisonauftakt im kommenden Monat auf dem Circuit Pau-Ville in Frankreich.

