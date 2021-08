Yann Ehrlacher fand sich nach zwei Rennen auf Platz 16 der Gesamtwertung des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) wieder. Allerdings benötigte er nicht mehr als vier Rennen, um sich auf den zweiten Rang vorzuarbeiten. Nun trennen den Fahrer aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co und den von Goodyear präsentieren #FollowTheLeader Jean-Karl Vernay nur noch acht Punkte.

Ehrlacher ist nach seinem Titelgewinn 2020 der amtierende „König“ des WTCR und möchte in Ungarn an seine jüngsten Leistungen anknüpfen. Der Hungaroring nahe Budapest ist die vierte Station der diesjährigen actiongeladenen WTCR-Saison.



„Nachdem ich mich innerhalb von zwei Rennwochenenden vom Platz 16 auf den zweiten Rang vorgearbeitet habe, komme ich mit einem guten Gefühl nach Ungarn“, sagte der 25-jährige Franzose. „Ich habe auf dem Hungaroring bereits zweimal gewonnen und mag die Strecke sehr gerne. Ich glaube, dass wir an diesem Wochenende gute Punkte holen werden. Unser Ziel ist es, Ungarn als Tabellenführer zu verlassen, aber wie immer im WTCR wird das kein Kinderspiel.“

