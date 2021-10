Das Autodrom Most, auf dem der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) nächste Woche fortgesetzt wird, ist für Thed Björk keine unbekannte Strecke.

Der schnelle Schwede aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co fuhr bereits von 2004 bis 2006 in der Tschechischen Republik. Aus diesem Grund übertrifft seine Streckenkenntnis, die seiner WTCR-Rivalen um Längen. Für die meisten von ihnen wird es am kommenden Wochenende das erste Mal auf die 4,212 Kilometer lange Strecke gehen.



„Ich bin drei lange in einem DTM-Audi in der Tschechischen Republik gefahren und habe dabei viele Rennen in Most gewonnen“, sagte Björk, der im vergangenen November im Motorland Aragon in Spanien seinen letzten WTCR-Sieg feierte. „Ich bin mit der Strecke und ihrer Umgebung sehr vertraut. Außerdem mag ich sie, was mich zusätzlich beflügelt, obwohl es 14 Jahre her ist, dass ich das letzte Mal dort war.“



„Es werden spannende Rennen werden, denn die Strecke bietet viele Überholmöglichkeiten und es können auch sonst sehr viele Dinge passieren.“



„Natürlich besteht die Chance, dass es zu dieser Jahreszeit regnen wird. Deshalb versuchen wir als Team uns vorher darüber Gedanken zu machen, was mir tun können. Falls es regnet, werden wir mit der Reifenstrategie taktieren müssen. Dennoch ist es egal, ob es trocken oder nass ist, ich mache meine Arbeit wie immer. Für mich ändert sich nichts.“



Das WTCR-Wochenende in Tschechischen Republik findet vom 8. bis 10. Oktober im Rahmen des Most World Weekend statt. Neben dem WTCR wird dann auch das Finale der FIM Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft ausgetragen.

