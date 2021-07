Nachdem er den ersten Sieg für den Audi RS 3 LMS der zweiten Generation eingefahren hat, ist Frédéric Vervisch der Mann der Stunde im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR).

Der Fahrer aus dem Team Comtoyou Audi gewann dank eines „sehr guten Starts“ das zweite Rennen in Spanien, für das er sich auf der Poleposition qualifiziert hatte. Diese Leistung will er wiederholen, wenn die WTCR-Saison 2021 vom 20. bis 22. August auf dem Hungaroring in der Nähe von Budapest (Ungarn) fortgesetzt wird.



„Von außen betrachtet, sieht das alles sehr einfach aus, aber das ist es nicht. Der Druck, einen guten Start haben zu müssen, war wieder sehr groß“, sagte Vervisch über seinen Raketenstart im Motorland Aragon. „Der Start war großartig und nach ein paar Runden hatte ich kleinen Vorsprung herausgefahren.“

