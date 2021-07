Jean-Karl Vernay, der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader, wird im Motorland Aragon keine Zeit zum Ausruhen haben.

Neben den beiden Rennen im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) wird der Franzose auch an der PURE-ETCR teilnehmen - der ersten, rein elektrischen Tourenwagenserie von WTCR-Promoter Eurosport Events



„Ich mag das Motorland Aragon sehr“, sagt Vernay. „Diese Stecke kommt meinem Fahrstil entgegen, weil man hier sehr wendig sein muss. Dennoch wird es ein anstrengendes Wochenende für mich, da ich auch in der PURE-ETCR fahren werde. Daher werde ich mich zwischen den Sessions schnell an den Hyundai Elantra N TCR anpassen müssen, um konkurrenzfähig zu sein. Aber ich bin mehr als bereit für die Herausforderung. Die Tabellenführung ist schön, dennoch müssen wir konzentriert bleiben.“



Die beiden CUPRA-Fahrer Mikel Azcona und Jordi Gené werden ebenfalls an der PURE-ETCR teilnehmen.

