Während die meisten Teams des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in den Sommerferien sind, fährt LIQUI MOLY Engstler in der Heimat beachtliche Erfolge ein.

Am vergangenen Wochenende feierte der Däne Martin Andersen in Doppelsieg in der Lausitz. Mit diesem Erfolg ist er ein Schritt näher am Titelgewinn der vom ADAC präsentierten TCR Deutschland. Gleichzeitig wurde sein Teamkollege, Szymon Ladniak, zweimal Zweiter. Der Pole führt momentan die Juniormeisterschaft an.



Andersen, der beide Rennen von der Pole startete, fährt in einem von JAS Motorsport gebauten Honda Civic Type R TCR mit dem er nun zum fünften Mal im Jahr 2022 gewonnen hat.



Bild: ADAC Motorsport

