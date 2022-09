Mads Fischer, TCR-Projektleiter bei JAS Motorsport, dem Unternehmen hinter dem WTCR-Siegerauto Honda Civic Type R TCR, hat die Arbeit des LIQUI MOLY Team Engstler gelobt, das am vergangenen Wochenende den Titel in der ADAC TCR Germany gewonnen hat.

Das LIQUI MOLY Team Engstler, das mit Goodyear-Reifen ausgestattete Honda Civic Type R TCR für Tiago Monteiro und Attila Tassi im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR einsetzt, betreibt auch eine Mannschaft der ADAC TCR Germany.



Auf dem Sachsenring holte sich der Däne Martin Andersen mit seinem fünften und sechsten Saisonsieg die Krone der ADAC TCR Germany. Es war der zehnte große Titel, den der von JAS Motorsport gebaute Honda Civic Type R TCR im Jahr 2022 gewann, und der 65. insgesamt.



Nach dem Triumph des LIQUI MOLY Team Engstler sagte Fischer: "Die Saison 2022 war für unsere Kundenteams in der TCR bereits fantastisch, mit vielen gewonnenen Meisterschaften und hoffentlich noch weiteren in den nächsten ein oder zwei Monaten. Das LIQUI MOLY Team Engstler ist einer unserer neuesten Kunden. Wir freuen uns nicht nur über die Zusammenarbeit mit ihnen, sondern auch darüber, dass sie sich so nahtlos in das Leben mit JAS einfügen. Martin hat in diesem Jahr einen fantastischen Job gemacht, er ist mit Köpfchen gefahren und hat sich im Titelkampf durchgesetzt. Wir alle von JAS Motorsport gratulieren ihm und Engstler zu ihren Erfolgen."



Foto:ADAC Motorsport

