Wilcard-Fahrer Petr Fulín wird das erste Rennen beim WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik nach einer beeindruckenden Leistung auf heimischen Boden von der Poleposition aus starten.

Der Tscheche setzte in Q2 die zehntschnellste Zeit und wird damit in seinem eigenen CUPRA Leon Competición das Reverse-Grid-Rennen von ganz vorne aus starten.



Der Lokalmatador hatte keine Probleme, ins Q2 einzuziehen, nachdem er im ersten Qualifyingabschnitt der Achtschnellste war. Im zweiten Qualifyingsegment qualifizierte er sich unter den zwölf verbliebenen Teilnehmern als Zehnter. Eine bemerkenswerte Leistung, nachdem er seit dem WTCR-Wochenende in der Slowakei im vergangenen Jahr keine Rennen mehr gefahren war.



Das erste Rennen des WTCR-Wochenendes in der Tschechischen Republik wird am Sonntag um 14:15 Uhr gestartet.

