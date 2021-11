Luca Engstler kann die diesjährige Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) noch als bester Juniorenfahrer beenden.

Sein Rivale um den Titel, Gilles Magnus, hat jedoch seinen Vorsprung beim WTCR-Rennwochenende in Italien um zwei Punkte ausgebaut. Dadurch beträgt der Abstand des Deutschen auf den Belgier nun insgesamt 18 Zähler. Dennoch kann Luca Engstler beim Rennwochenende in Russland immer noch die WTCR-Juniorenmeisterschaft gewinnen.



„Das erste Rennen war hart“, sagte der Fahrer aus dem Team Fahrer des Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing. „Ich habe ein größeres Chaos in der ersten Kurve erwartet. Im Nachhinein war ich wahrscheinlich zu vorsichtig. Die anderen Fahrer waren deutlich aggressiver und haben mich überholt. Obwohl ich einige Positionen wieder gut machen konnte, hat es am Ende nur für Platz 15 gereicht, was kein besonders gutes Ergebnis ist.“



„Das zweite Rennen lief deutlich besser. Wir hatten im Vorfeld einige Anpassungen am Set-up unternommen, die unsere Performance verbessert haben. Dank dieser stärkeren Pace konnte ich mich in meinem Hyundai Elantra N TCR von Platz 15 auf Rang neun verbessern.“

