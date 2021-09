Luca Engstler reitet in der ADAC-TCR-Deutschland-Rennserie weiterhin auf der Erfolgswelle. Am Sonntag gewann er zweite Rennen in Hockenheim.

In der Woche zuvor hatte er auf dem Lausitzring einen Doppelerfolg gefeiert. Engstler, der auch bereits im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) auf dem Podium stand, knüpfte an diesem Doppelsieg mit einem zweiten Platz im ersten Rennen in Hockenheim an. Wie im WTCR fährt Engstler für ein von seiner Familie geführtes Team. In der TCR Deutschland ist es das Hyundai Team Engstler.



Engstler tritt in dieser Saison im WTCR als auch in der deutschen ADAC-TCR-Deutschland-Rennserie an, deren Gesamtwertung er weiterhin anführt. Im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) wird er von Liqui Moly gesponsert.

