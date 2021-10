Luca Engstler bleibt weiterhin auf der Erfolgsspur. Eine Woche nachdem WTCR-Wochenende in Frankreich wo er in beiden Rennen der erfolgreichste Juniorenfahrer gewesen ist, feiert der Hyundai-Pilot den Gewinn der Meisterschaft in der ADAC-TCR-Deutschland-Rennserie nach einer beeindrucken Leistung in Hockenheim.

Im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) bestreitet der Deutsche seine zweite Saison für ein von seiner Familie geführtes Team. Parallel dazu trat er in diesem Jahr aber auch in der TCR Deutschland an.



Diese Zweigleisigkeit setzte den Deutschen vor dem Rennwochenende in Hockenheim zusätzlich unter Druck. Für ihn war es zwingend notwendig, den Titel bereits an diesem Wochenende einzufahren, denn das Finale der TCR Deutschland kollidiert mit seinem WTCR-Einsatz in Italien im kommenden Monat. Doch Engstler hielt dem Druck stand und sicherte sich an Bord eines von Liqui Moly gesponserten Hyundai i30 N TCR Titel Nummer sieben in seiner heimischen TCR-Rennserie.



„Es war ein perfektes Wochenende für mich und das Team“, sagte der 21-jährige nach seinem Titelgewinn. „Da wir nicht beim Finale auf dem Nürburgring antreten können, weil das mit meinem WTCR-Einsatz in Italien kollidieren würde, standen wir zusätzlich unter Druck, die Meisterschaft an diesem Wochenende zu gewinnen.“



Mit seinem Sieg in Rennen 1 in Hockenheim hatte Luca Engstler bereits eine Hand am Pokal. Doch der zweite Rennlauf am Sonntag lief anschließend nicht ganz nach Plan, wie er erklärte.



„Das zweite Rennen war ziemlich hart“, sagte der talentierte Deutsche. „Mein Start war gut, aber nach einer leichten Kollision fiel ich auf Platz zehn zurück. Zum Glück konnte ich mich wieder auf Rang vier vorarbeiten, was ausgereicht hat, um mir am vorletzten Wochenende den Titel zu sicher.“



„Ich bin sehr stolz auf meinen siebten Titel in dieser Rennserie. Es war eine tolle Saison, die ich sehr genossen habe. Jetzt will ich noch bei den letzten WTCR-Rennwochenenden [in Italien und Russland] eine starke Leistung zeigen.“



Das nächste Rennwochenende des WTCR findet vom 6. bis 7. November in Italien statt. Dann wird Luca Engstler wieder am Steuer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Hyundai Elantra N TCR Platz nehmen. Zusammen mit seinem Teamkollegen Jean-Karl Vernay fährt er für das Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing. Vernay sicherte dem Team mit seinem Triumph im zweiten Rennen in Frankreich den dritten Sieg im WTCR seit dessen Einstieg im Jahr 2020.

