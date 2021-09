Auf dem Autodrom Most werden in der kommenden Woche die Läufe neun und zehn des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 ausgetragen. Luca Engstler, der bereits auf der Strecke unterwegs gewesen ist, ist sich sicher, dass sein Erfahrungsvorsprung kein großer Vorteil für ihn sein wird.

Das 21-jährige Talent ist einer von wenigen Piloten im Fahrerfeld, die bereits Streckenerfahrung auf dem Autodrom Most gesammelt haben. Dennoch glaubt der Deutsche, der für das Team Engstler Hyundai N Liqui Moly antritt, an eine „coole Veranstaltung“.



„Ich denke nicht, dass meine Streckenkenntnis ein Vorteil sein wird, um ehrlich zu sein“, sagte Engstler, der im Jahr 2018 im Rahmen der ADAC-TCR-Deutschland-Rennserie auf dem Autodrom Most gefahren ist. „Die Strecke ist wirklich schön und besitzt eine sehr lange Gerade, auf der es dank Windschatten viele Überholmanöver geben wird.“



„Natürlich ist es gut zu wissen, wo man links und rechts abbiegen muss, aber die Fahrer im WTCR sind auf einem so hohen Niveau unterwegs, dass sie die Strecke innerhalb von vier Runden lernen werden. Wäre das Shootout um die Superpole am Freitagmorgen, würde ich wahrscheinlich weiter vorne landen, aber vor dem Qualifying finden die Trainings statt. Meine Erfahrung wird also keinen Unterschied ausmachen.“



Das WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik findet vom 8. bis 10. Oktober statt. In Kürze wird ein Interview mit Luca Engstler auf der Website des WTCR (FIAWTCR.com) erscheinen.

WTCR CORONEL FEIERT DOPPELPODIUM GESTERN AM 05:41

WTCR DIE ERSTE HÄLFTE DER WTCR-SAISON 2021 GESTERN AM 12:45