Die chinesische Marke Lynk & Co, die mit den Teams Cyan Racing und Cyan Performance im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) antritt, hat auf der Chengdu Motor Show 2021 den Lynk & Co 03+ in der Cyan-Edition vorgestellt. Mit diesem Auto sollen die Erfolge in der Fahrer- und Teammeisterschaft des WTCR gefeiert werden.

Das Team Cyan Racing Lynk & Co gewann 2019 und 2020 die Teammeisterschaft im WTCR. Außerdem wurde sein Fahrer Yann Ehrlacher 2020 zum „König“ des WTCR gekürt, nachdem er die Fahrermeisterschaft für sich entschieden hatte.



„Wir freuen uns, dass sich unserer weltweiten Erfolge in Tourenwagen-Sport bezahlt machen und dass unser Motorsportprogramm die Verkäufe unserer Lynk-&-Co-Straßenfahrzeuge weiter ankurbelt“, sagte der Eigentümer und Gründer von Cyan Racing, Christian Dahl.



Cyan Racing gibt an, dass der Lynk & Co 03+ in der Cyan-Edition mit der ikonischen Rennfarbe, speziellen Cyan-Racing-Emblemen, einzigartigen Cyan-Racing-Designfelgen, Akebono-Bremsen, Michelin-Sport-4S-Reifen, einstellbaren Bilstein-Dämpfern und einem Frontsplitter aus Kohlefaser ausgestattet ist. Außerdem verfügt er über einen einstellbaren Heckflügel und neue Vordersitze mit eingenähten Cyan-Logos. Insgesamt bringt es der Lynk & Co 03+ in der Cyan-Edition auf eine Leistung von 265 PS beziehungsweise 380 Nm.



Allerdings: Dieses Auto ist ausschließlich in China erhältlich. Kein anderes Lynk-&-Co-Fahrzeug wird dort häufiger verkauft als das 03er-Modell.



Die Marke Lynk & Co hat bisher 16 Rennen im WTCR gewonnen. Das Team Cyan Racing Lynk & Co führt mit Fahrer Ehrlacher zur Halbzeit der Saison 2021 sowohl die Team- als auch die Fahrerwertung an.

