Ma Qing Hua beeindruckt in seiner Comebacksaison im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) mit konstanten Leistungen: Auch in Ungarn belegte er wieder in beiden Rennen den fünften Platz.

Besonders amüsant ist, dass die bisherige Punkteausbeute des Chinesen, der nach einer zweijährigen Pause wieder in den WTCR zurückgekehrt ist, mit 55 Zählern genau seiner Startnummer entspricht.



„Ich hatte zwei gute Rennen und bin froh, es in beiden Rennen wieder in Top 5 geschafft zu haben“, sagte Ma. „Leider musste ich mich aufgrund von Vibrationen etwas zurückhalten. Wir konnten dennoch wieder gute Punkte einfahren. Hoffentlich sind wir bei den nächsten Rennen genauso stark.“

