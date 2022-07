Ma Quing Hua konnte auch am vergangenen Wochenende auf den Straßen von Vila Real seine beeindruckende Bilanz weiter ausbauen: Der Chinese hat bisher in jedem FIA Tourenwagen-Weltcup-Rennen in dieser Saison Punkte erzielt.

Der Fahrer aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co kam anfangs dieser Saison nach zweijähriger Auszeit in den WTCR zurück. Beim Rennwochenende in Portugal belegte er die Plätze fünf und sieben.



Auf sein Wochenende angesprochen, sagte Ma: „Es war ein gutes Wochenende für das Team. Wir haben viele Punkte gesammelt. Meine Ergebnisse sind eigentlich immer recht gut doch hier hat auch unsere Pace in den beiden Rennen gestimmt. Insgesamt konnte das Team in der Meisterschaft einen großen Schritt nach vorne machen.“

