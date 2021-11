Mads Fischer, der Leiter des Honda-Projekts bei JAS Motorsport, hat die vier Fahrer gelobt, die die in Mailand gebauten Honda Civic Type R TCR am vergangenen Wochenende beim WTCR-Wochenende in Italien gefahren sind.

Fischer meldete sich nach dem ereignisreichen Wochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf dem Adria International Raceway zu Wort, bei dem Néstor Girolami, Tiago Monteiro und Attila Tassi in die Punkte und Esteban Guerreri auf das Podium gefahren waren.



„Alle vier Fahrer haben bei einem weiteren schwierigen Wochenende ihren Kampfgeist bewiesen“, sagte Fischer. „Esteban hat die Ergebnisse geholt, die er gebraucht hat, um im Titelrennen zu bleiben. Mehr können wir von ihm nicht erwarten.“



„Es ist bedauerlich, dass Néstor nach seinem fantastischen Start im zweiten Rennen nicht ebenfalls auf dem Podium gelandet ist. Dass er eine weitere Kollision einstecken musste, ist typisch für sein Pech in dieser Saison.“



„Obwohl es für Attila und Tiago schwieriger gewesen ist, ein gutes Resultat zu erzielen, haben beide aus unterschiedlichen Gründen sehr produktive Tage gehabt. Unsere Chance auf den Titelgewinn in Sotschi lebt noch. Wir hoffen, dass alle Fahrer die Saison mit einer guten Leistung beenden können. Dann werden wir sehen, wofür es am Schluss reicht.“



Néstor Girolami und Esteban Guerrieri fahren für das Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Tiago Monteiro und Attila Tassi gehen für die Mannschaft von ALL-INKL.DE Münnich Motorsport an den Start.

