Gilles Magnus ist dank seines Premierensiegs im exklusiven Kreis der WTCR-Sieger angekommen. Dennoch will der Belgier in den nächsten Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) nicht nachlassen.

Beim WTCR-Wochenende in Ungarn erzielte der 22-jährige am Steuer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS der zweiten Generation seinen ersten Sieg.



Kurz vor dem WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik, welches vom 8. bis 10. Oktober auf dem Autodrom Most ausgetragen wird, sagte Magnus, dass er seine Herangehensweise an das Wochenende trotzdem nicht ändern wird.



„Es fühlt sich gut an, zu diesem Zeitpunkt ein Rennen zu gewinnen. Dadurch sind wir immer noch mitten im Titelrennen“, sagte der Fahrer aus dem Team Comtoyou Audi Sport. „Mit dem Sieg haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, etwas Großes zu leisten. Unsere Aufgabe ist es jetzt weiter zu pushen. Dennoch dürfen wir auch nicht vergessen den Moment zu genießen und glücklich über unsere Leistung zu sein.“



Magnus ist einer von mehreren WTCR-Fahrern, die noch keine Erfahrung mit dem 4,212 Kilometer langen Autodrom Most haben.



„Das Streckenlayout zeigt, dass die erste Kurve schwierig werden wird. Es ist eine enge Schikane, die man erstmal überstehen muss“, sagte der Belgier. „Trotzdem scheint es eine sehr schnelle Strecke zu sein. Das sollte uns und dem Audi entgegenkommen. Auf dem Niveau, auf dem wir alle fahren, werden wir die Strecke sehr schnell lernen. Dennoch wird es wichtig sein, im ersten Freien Training so viele Kilometer wie möglich zu fahren. Dadurch bekomme ich nicht nur ein Gefühl für das Auto, wodurch ich mich verbessern kann, sondern die Ingenieure bekommen außerdem eine Richtung, mit der sie das passende Set-up entwickeln können.“



Magnus führt sowohl die Juniorenwertung als auch die WTCR-Trophy-Wertung an. Außerdem ist er Vierter in der Fahrermeisterschaft und befindet sich nur 19 Punkte hinter dem von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.

