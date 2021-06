Publiziert 29/06/2021 Am 16:59 GMT | Update 29/06/2021 Am 16:59 GMT

Der Belgier Gilles Magnus hat am vergangenen Wochenende auf dem Circuito do Estoril einen Doppelsieg im FIA WTCR Juniorentitel und in der WTCR-Trophy eingefahren. Später sollte er noch einmal Grund zur Freude haben, als sein Land Portugal im Achtelfinale der Europameisterschaft 2020 mit 1:0 bezwang.

Mit einem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Audi RS 3 LMS der zweiten Generation stürmte er in Rennen 1 von P15 auf P8 vor und beendete das Rennen als bester FIA WTCR-Junior und führender WTCR-Trophy-Fahrer.

Obwohl es in Rennen 2 nur zu P14 reichte, wiederholte der Fahrer des RACB-Nationalteams sein früheres Kunststück, indem er seine WTCR-Junior- und WTCR-Trophy-Konkurrenten überholte.

"Generell war es für die Audi härter als erwartet, aber am Ende bin ich mit meiner persönlichen Leistung zufrieden", sagte Magnus. "In Rennen 1 war ich erster Audi und wir haben die Trophy und den Juniorwertung gewonnen. Dabei sind wir von P15 auf P8 gekommen, was mit dem Auto, das wir hatten, eine starke Leistung ist. In Rennen 2 hatte ich ein wenig zu kämpfen und landete auf P14. Ich traf in den ersten Runden ein paar schlechte Entscheidungen, die mich viel Zeit gekostet haben. Dennoch bin ich mit meiner persönlichen Leistung zufrieden, auch wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprochen haben."

