Mit Gilles Magnus hat der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) einen weiteren Rennsieger. Der Belgier hat seinen Premierenerfolg am vergangenen Wochenende in Ungarn gefeiert.

Magnus, der einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS fährt, ist mit 21 Jahren, 11 Monaten und 23 Tagen der zweitjüngste Sieger der WTCR-Geschichte.



Obwohl er von der Poleposition aus, ein fehlerfreies Rennen gefahren war, dankte er im Anschluss Landsmann und Teamkollege Frédéric Vervisch für den Erfolg. Dieser hatte Magnus das gesamte Rennen über verteidigt.



„Ich muss sagen, es ist eine große Erleichterung“, sagte Magnus. „Als ich wusste, dass ich von der Poleposition aus starten würde, war ich sehr zuversichtlich. Auf dieser Strecke kommt es auf Abtrieb an, und vorne zu starten, ist dann natürlich von Vorteil. Dennoch muss man einen guten Start erwischen, denn der Weg zu Kurve 1 ist sehr lang. Das war für mich der entscheidende Moment. Danach ging es nur noch darum, das Rennen zu managen.“



„Ich hatte das Glück, das Fred direkt hinter mir war. Ich muss mich bei ihm für seine hervorragende Teamarbeit bedanken, denn er hat mich sehr gut geschützt. Nachdem ich bereits ein paar Mal Zweiter geworden bin, freue ich mich über diesen Sieg.“



„Wir hatten einen schwierigen Saisonstart, weshalb wir überglücklich mit Platz drei in der Gesamtwertung sind. Ein Doppelsieg mit Fred wäre natürlich herausragend gewesen. Wir tragen sogar die gleichen Farben. Aber es ist wie es ist, trotzdem will ich mich bei ihm bedanken. Er hat heute meinen Sieg gesichert. Vielen Dank an ihn und an das Team.“

WTCR DIE SIEGER IN UNGARN GESTERN AM 11:00

WTCR TASSI SAMMELT BEIM HEIMSPIEL EIN PAAR PUNKTE GESTERN AM 10:50