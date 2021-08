Nachdem er sich gestern auf dem Hungaroring den zehnten Platz im Q2 gesichert hat, wird Gilles Magnus das erste Rennen in Ungarn von der Poleposition aus starten.

Der Fahrer aus Team Comtoyou Audi Sport führt die Gesamtwertung in der WTCR-Trophy an. Es ist die zweite Poleposition seiner WTCR-Karriere. Dennoch war Magnus von seinem Ergebnis im Qualifying enttäuscht, nachdem die Zeiten in den beiden Freien Trainings deutlich vielversprechender ausgesehen hatten. Seinen Audi-Kollegen Frédéric Vervisch (P9) und Nathanaël Berthon (P11) erging es ähnlich. Der vierte Audi RS 3 LMS von Tom Coronel schaffte es sogar nur auf Platz 18.



„Insgesamt sind die Comtoyou-Audi-Jungs ziemlich enttäuscht“, sagte Magnus. „Im Gegensatz zu uns haben die anderen ihre Pace noch einmal steigern können. Deshalb hat es nur für die Plätze neun bis elf gereicht. Ich denke, dass wir alle drei am Limit waren und unseren Job recht gut erledigt haben, aber das Auto war einfach nicht, wo wir es erwartet hatten.“



Dennoch erhält der Belgier dank der umgekehrten Startaufstellung die riesige Chance, seinen ersten Sieg im WTCR zu feiern. „Es ist sehr aufregend, dass ich morgen von der Poleposition aus starten werde“, sagte er. „Ich warte immer noch auf meinen ersten Sieg im WTCR und hoffe wirklich, dass es morgen soweit sein wird. Wenn man bedenkt, dass wir auch noch vier Punkte in Q1 geholt haben, war es trotz aller Umstände kein schlechter Tag.“



Das erste Rennen wird um 12.15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) gestartet.



