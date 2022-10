Gilles Magnus wird am Ende des Monats bei den zweiten FIA Motorsport Games einen befreundeten Rivalen treffen.

Magnus, der bei der allersten Ausgabe der FIA Motorsport Games 2019 für das Team Belgien die Silbermedaille in der Tourenwagen-Kategorie gewann, wird sich in diesem Jahr unteranderem gegen Tom Coronel behaupten müssen. Die zweiten FIA Motorsport Games finden vom 26. bis 30. Oktober auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich statt.



Der Niederländer tritt dabei für das Team Comtoyou Audi Racing an, das Team, mit dem Gilles Magnus im diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zwei Rennen gewann. Bei den ersten Motorsport Games vor drei Jahren auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi wurde Magnus in der Endabrechnung Fünfter.



„Es ist ein gut vorbereitetes Mega-Event. Jeder kommt mit einem tollen Gefühl her, die Atmosphäre und die Konkurrenz sind ebenfalls großartig“, sagte Tom Coronel.

