Durch seine Leistungen im Qualifying für die WTCR-Rennen in Portugal konnte sich Gilles Magnus gestern im Titelkampf der WTCR-Trophy um zwei Punkte von Tom Coronel absetzen.

Magnus, der zum ersten Mal auf dem Circuito do Estoril antritt, beendete das Qualifying als schnellster Fahrer der WTCR-Trophy, wofür er einen Punkt erhielt. In dieser Kategorie treten nur unabhängige Fahrer ohne Werksunterstützung an.



Neben dem Erfolg in der WTCR-Trophy hat der 21-jährige Fahrer des RACB-Nationalteams aber auch den FIA-WTCR-Juniorentitel und den Gesamtsieg im Visier. Daher war er nach P15 im von Comtoyou Racing eingesetzten Audi RS 3 LMS der zweiten Generation nicht zufrieden.



Nach dem Qualifying sagte Magnus: "Uns war vorher bewusst gewesen, dass es schwierig werden wird. Aber P15 ist nicht das, was wir gewollt oder erwartet hatten. Wir haben ein neues Auto, das noch weiterentwickelt werden muss. Von meiner Seite aus habe ich als Zweiter der Audi [hinter Nathanaël Berthon] einen ganz soliden Job gemacht. In unserer jetzigen Situation konnten wir einfach nicht mehr herausholen. Nun sollten wir uns auf die Rennen konzentrieren und versuchen, ein paar Punkte zu holen. Es wird nicht einfach werden, aber wir müssen weitermachen und versuchen, aus dieser Situation zu lernen.“

