Am Rennwochenende in Spanien möchte sich der Audi-Pilot Gilles Magnus weiter von der Konkurrenz in der WTCR-Juniorenwertung absetzen.

Obwohl er erst 2019 in den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) eingestiegen war, erzielte der Belgier in dieser Saison bereits drei Topresultate in der Kategorie für Fahrer unter 24.



Nach diesem starken Saisonstart beträgt sein Vorsprung vor seinem ersten Verfolger Luca Engstler bereits 27 Punkte.



Jessica Bäckman und Bence Boldizs fuhren in dieser Saison ebenfalls konstant in die Punkteränge.

