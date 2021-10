Mattias Ekström hat sich als erster „König“ der PURE-ETCR-Rennserie in die Geschichtsbücher eingetragen. Er gewann die erste rein elektrische Tourenwagenmeisterschaft in einem dramatischen Saisonfinale auf dem Circuit Pau-Arnos.

Im DHL Superfinale B, dem letzten Rennen des Jahres 2021, startete der Schwede von der Poleposition mit dem Wissen, dass er nur unter die Top 5 kommen müsse, um sich den Titel zu sichern.



Doch wenige Sekunden nach dem Start rückte dieses Ziel in weite Ferne. Der Fahrer aus dem Team Zengő Motorsport kollidierte in der extrem schnellen ersten Kurve mit Philipp Eng, wodurch er sich vor dem gesamten Feld über die Strecke drehte. Wie durch ein Wunder wurde er nicht getroffen.



Allerdings musste er mit einem Reifenschaden und einem beschädigten Unterboden an die Box zurück. Seine Crew wechselte das linke Hinterrad und Ekström ging mit einer Runde Rückstand wieder auf die Strecke.



Doch Ekström hatte Glück im Unglück. Nach der Kollision musste Philipp Eng seinen Romeo-Ferraris abstellen. Damit musste es der Schwede nur ins Ziel schaffen, um sich den Titel zu holen. Als Mattias Ekström die Zielflagge sah, wurde er mit vier Punkten Vorsprung auf Jean-Karl Vernay Meister in der PURE-ETCR-Rennserie. Vernay hatte früher am Tag das zweite Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) gewonnen.



Der Franzose feierte im Anschluss einen weiteren ungefährdeten Sieg in der PURE-ETCR-Rennserie vor seinem Teamkollegen Tom Chilton. Damit sicherte er sich insgesamt 72 Punkte, wodurch er zum ersten Mal zum „König“ des Wochenendes gekürt wurde.



Doch für das Team Hyundai Motorsport N gab es noch mehr erfreuliche Nachrichten. Vernays Teamkollege und ehemaliger WTCR-Fahrer Augusto Farfus gewann das DHL Superfinale A und sammelte die zweitmeisten Punkte. Damit entschied der südkoreanische Hersteller beide Rennen für sich, wodurch Hyundai zum ersten Mal zum erfolgreichsten Hersteller an einem Wochenende wurde.



Doch die Herstellermeisterschaft ging an CUPRA, dank eines dritten Platzes von WTCR-Fahrer Mikel Azcona im Superfinale B. Der Spanier war der dritte Fahrer, der die Fahrermeisterschaft an diesem Wochenende hätte gewinnen können.



Mit den Rennen von Sonntag fiel der Vorhang für die erste rein elektrische Tourenwagenserie der Welt. In ihrer ersten Saison gastierte sie in fünf Ländern und brachte zwölf verschiedene Sieger hervor. Dabei gewann jeder Hersteller mindestens ein Rennen. Außerdem konnte eine Vielzahl von Fans davon überzeugt werden, dass Elektroautos Spaß machen, denn sie sind schnell und spektakulär.















Die Rennserie wird für das Jahr 2022 zum FIA eTourenwagen-Weltcup weiterentwickelt. Dann treten einige der größten Namen der Tourenwagenszene mit den leistungsstärksten Autos, die je für diese Kategorie produziert wurden, gegeneinander an.



Xavier Gavory, Direktor der PURE-ETCR-Serie, sagte: „Das DHL Superfinale B war ein Abziehbild der gesamten Saison: unvorhersehbar, actiongeladen und dramatisch. So wie ein Tourenwagenrennen sein sollte. Am Ende gewinnen Mattias Ekström und das Team Zengő Motorsport die erste Fahrer – beziehungsweise Teammeisterschaft. Gratulation auch an Jean-Karl Vernay, der in seiner Heimat das Wochenende für sich entschied, weshalb bei den Feierlichkeiten die französische Nationalhymne erklang. Wir können uns auf die nächsten Jahre freuen, wenn sich die Rennserie zum FIA eTourenwagen-Weltcup weiterentwickelt.“

