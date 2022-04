Mehdi Bennani kehrt nach zwei erfolgreichen Saisons in der TCR Europa für 2022 in den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zurück.

Der Marokkaner hat sowohl in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft als auch Tourenwagen-Weltcup (WTCR) bereits Rennen gewonnen. Außerdem wurde er beim WTCC-Rennen in China 2014 zum ersten arabischen Fahrer, dem es gelang, ein Rennen im Rahmen einer FIA-Weltmeisterschaft zu gewinnen.



Danach betritt der 38-jährige fünf Saison für Sébastien Loeb Racing, drei in der WTCC und zwei im WTCR. Anschließend wechselte er 2020 in die TCR Europa, wo er gleich im ersten Jahr in einem von Comyotou Racing eingesetzten Audi RS 3 LMS den Titel gewann.



Doch 2022 ist für ihn die Zeit gekommen, wieder in die Königsklasse des TCR-Sportes zu wechseln. Er wird für das belgische Spitzenteam Comtoyou Audi Sport einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten RS 3 LMS fahren.



Außerdem ist er für die WTCR-Trophy-Meisterschaft qualifiziert, in deren Wertung nur die Leistungen von Fahrern eingehen, die ohne finanzielle Unterstützung einer Kundenrennsportmarke antreten.



"Ich kenne den WTCR sehr gut und bin gespannt darauf zu sehen, wo wir im Vergleich zu den anderen stehen", sagte Bennani. "Ich habe einige gute Jahre in der TCR Europa verbracht und dort viele schöne Erinnerungen zusammen mit Comtoyou gesammelt, besonders 2020 war fantastisch. Aber warum sollte ich nicht noch einmal in eine Weltmeisterschaft und in eine absolute Top-Rennserie zurückkehren?"



Obwohl Bennani 2020 den WTCR in Richtung TCR Europa verließ, behielt er die Leistungen seiner ehemaligen Konkurrenten stets im Auge.



"Man kann nicht wirklich sagen, dass in diesem Feld ein Fahrer langsamer ist als der andere. Alle sind sehr nah zusammen und alle versuchen, Siege einzufahren", sagte Bennani. "Um gut abzuschneiden, muss man konstant sein und sauber fahren, um so viele Punkte wie möglich zu holen, aber man braucht auch eine Menge Glück."



"Das Schöne am WTCR ist, dass die Leistungsdichte im Fahrerfeld so hoch ist. Die ersten 16 oder 17 liegen meistens innerhalb einer Sekunde. Teilweise kann man die Startaufstellung herumdrehen und der, der noch auf Platz 16 lag, kann im nächsten Rennen schon auf der Pole stehen."



Die WTCR-Saison 2022 beginnt vom 7. bis 8. Mai auf dem Circuit de Pau-Ville in Frankreich.

