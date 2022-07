Mehdi Bennanis Team bei Comtoyou Racing konnte in Portugal seine Fähigkeiten beweisen: Mit einer Set-up-Änderung kurz vor dem zweiten Rennen wurde der Audi deutlich schneller.

Der Marokkaner war in Vila Real mit Platz sechs im Qualifying der schnellste Fahrer aus dem Comtoyou-Quintett. Im ersten Rennen wurde er Siebter, in Rennen 2 sprang ein sechster Platz für ihn heraus.



„Ich habe im ersten Rennen viele Zweikämpfe geführt und es war nicht einfach, die Position zu verteidigen“, sagte Bennani. „Wir wussten, es würde aufgrund des Kompensationsgewichtes schwierig für uns im Rennen werden. Das Qualifying war nicht so schwierig. Uns ist es gelungen eine saubere Runde zu fahren, aber das erste Rennen war wirklich eine Katastrophe. Wenn die Front immer wieder ausbricht, wird auch der Grip auf der Vorderachse weniger, was es fast unmöglich gemacht hat, den Hintermann im Zaum zu halten.“



Doch dann haben die Comtoyou-Ingenieure die Fahrzeugabstimmung überarbeitet: „Wir haben das Set-up für das zweite Rennen deutlich verbessert. Mit der neu eingeschlagenen Richtung war es mir möglich, die Leute vor mir einzuholen und mit ihnen zu kämpfen. Für mehr hat es leider nicht gereicht. Aber wir haben an diesem Wochenende viel gelernt und ich hoffe, wir können genauso weitermachen.“

